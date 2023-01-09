台慶頒獎禮2022｜林敏驄狂爆金句 笑江美儀成隻烏雞食「事後丸」拎視后

由林敏驄、江美儀、羅毓儀及郭柏妍等主演的《下流上車族》，於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲頒「最佳劇集」，此劇共有18項提名打入十強，其中江美儀及鄧智堅更憑劇中角色獲頒視后及最佳男配角。 「最佳劇集」由任達華和張艾嘉頒發，張艾嘉不忘宣傳與任達華主演的電影《燈火闌珊》，任達華笑言此獎由名字只得4個字的劇集獲得時，網民一度嬲爆，以為林敏驄全晚冇獎拎。《下流上車族》全劇台前幕後上台領獎時，林敏驄在台下施施然跟曾勵珍及曾志偉握手，江美儀催促「老公車總」上台，而阿驄上到台後跟張艾嘉表示：「今晚要去喝酒。」

林敏驄恭賀陳 山聰周嘉洛 江美儀再催促阿驄致謝詞，他「歎慢板」表示很熱要除衫，之後卻語重深長說︰「2023年，係好特別一年，3月18、19有兩場好精彩演唱會，希望到時見到大家！恭喜山聰同嘉洛！個人榮辱好小事，識攞緊係攞終極大獎！」 多謝老友曾志偉 阿驄表示，很驕傲能參與此劇，「我係咪要多謝珍姐？我上次多謝珍姐俾佢冚咗兩巴。」其後他多謝老友曾志偉︰「多謝總經理，同佢一齊做嘢咁多年，佢對我都冇乜好過，一直等佢良心發現。拍完戲之後，同佢同美儀一齊食飯，發現佢比我更了解我，好似一個最好朋友默默守護你身邊，佢知道晒你做到咩，同知你所有不足，喺適當時推你一下，推你去死！佢有夥善良嘅心，呢度幾百人，都數唔到有幾多個人受佢幫助。大家話係咪？」