台慶頒獎禮2022｜蔣家旻大熱姿態奪「最佳女配角」 入行16年曾當「月光族」

33歲蔣家旻以大熱姿態憑《美麗戰場》鍾家琪「反骨琪」一角勇奪TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女配角」，亦係入行16年以來首個「最佳女配角」獎項。蔣家旻於台上向《美麗戰場》台前幕後致謝，及感謝曾志偉、樂易玲、曾勵珍，以及葉念琛搵佢演呢個角色，成就佢喺演藝路上另一個代表作：「可能好多人覺得我喺演藝路上行得慢，但係我係訓練班出身，真係望住好多師兄師姐係一步一腳印行出成績，係佢哋令我堅持既可貴。我會繼續帶住演藝份熱情超越自己。」其實，蔣家旻星途並非一帆風順，有傳曾因拍葉念琛電影《第一次不是你》情慾戲份遭TVB雪藏，又試過成為「月光族」。

做足9年路人甲

蔣家旻初入行有長達9年時間飾演路人甲角色，直至劇集《天與地》飾演少女版佘詩曼先冒起，2012年憑《愛·回家》「馬子妮」一角成功入屋，不過有指因為2013年於葉念琛電影《第一次不是你》飾演援交少女「阿寶」，與乖乖女形象不符觸動TVB高層而遭雪藏一段時間。蔣家旻過往多次挑戰唔同戲路，2020年於《反黑路人甲》飾演「水姐」撇甩乖乖女形象，更奪得「飛躍進步女藝員」獎項。蔣家旻從少就被屋企人栽培學習鋼琴、繪畫、跳舞等多項才藝，希望佢可以搵份好工，但就偏偏與家人唱反調，鍾意演戲並於17歲時決心加入演藝圈。

曾不懂理財零積蓄

蔣家旻近年多咗演出，收入大增，不過佢就唔係好識理財，每月僅儲蓄到大約2千元，而鍾意買嘢嘅佢喺入行初期幾乎係零積蓄。直至近日有圈中好友向佢分享理財心得先決心學習理財投資，減少購物次數，靠租借服裝及美妝品贊助出席活動，希望可以喺35歲前置業。

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