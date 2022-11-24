台慶頒獎禮2022｜鄭世豪等足廿年一嚐配角滋味 零提名感難過

《萬千星輝頒獎典禮》提名名單日前出爐，獲得提名的演員當然高興，同時亦有未獲提名的演員感到失望，其中包括《鐵拳英雄》的吳家樂及鄭世豪。

《鐵拳英雄》曾一度是2020年的台慶劇，但因不同問題延至今年年頭播出，全劇平均收視為21.8點，成績不俗。然而此劇僅得陳展鵬、陳山聰、唐詩詠及姚子羚有份入圍角逐獎項。在劇中扮演大奸角的吳家樂，因為要扮演武功高強的路向東，付出不少努力，苦練一身鋼條身型，但最終都是零提名，他在IG分享了劇照並以紅字打上「路師父，我欠你一個交代。」並寫道︰「還需努力，《鐵拳英雄》路向東，是我2022年『自己』最喜愛的角色。」但此帖很快被刪走。