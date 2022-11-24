台慶頒獎禮2022｜鄭世豪等足廿年一嚐配角滋味 零提名感難過

《萬千星輝頒獎典禮》提名名單日前出爐，獲得提名的演員當然高興，同時亦有未獲提名的演員感到失望，其中包括《鐵拳英雄》的吳家樂及鄭世豪。
《鐵拳英雄》曾一度是2020年的台慶劇，但因不同問題延至今年年頭播出，全劇平均收視為21.8點，成績不俗。然而此劇僅得陳展鵬、陳山聰、唐詩詠及姚子羚有份入圍角逐獎項。在劇中扮演大奸角的吳家樂，因為要扮演武功高強的路向東，付出不少努力，苦練一身鋼條身型，但最終都是零提名，他在IG分享了劇照並以紅字打上「路師父，我欠你一個交代。」並寫道︰「還需努力，《鐵拳英雄》路向東，是我2022年『自己』最喜愛的角色。」但此帖很快被刪走。
等足廿年零提名
同劇的鄭世豪捱足廿年，終於迎來首個男配角，他在劇中扮演跛腳的乞衣步青原，雖然角色性格不討好，但亦成功引來觀眾注意，而他在劇中慘死一幕更令觀眾看到眼濕濕，但他同樣與吳家樂一樣得不到任何提名。
鄭世豪在IG上載自彈自唱陳奕迅的《我甚麼都沒有》片段並謂︰「一向自卑的我，今次壯大個膽，經過理性分析，大眾歡喜，行家支持肯定，得出嘅結果，可惜…事與願違，廿多年嘅汗水，要再等多幾多年才會得到第一次提名願望？這一行真的真的真的……真是不易架（㗎），當然有好多好多好多人係相當容易啦！感謝劇組賜予過我一個咁正咁好嘅靈魂 #鐵拳英雄 #步青原 #畢易 #萬千星輝頒獎典禮 #Sorry #你無份 #我甚麼都沒有 #我沒有我沒有沒有 #憑歌寄意 #世彈你唱 #不易」。