台慶頒獎禮2022｜陳展鵬共4劇入圍同林敏驄拗手瓜 視帝視后提名名單出爐

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日舉行，無綫今日公布16個獎項提名名單，並向《萬金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再競選》頒發由藝人投票的「我至Like《傳承·狂歡55》綜藝節目」。
陳山聰獲最多提名
今年有6套劇集出街的陳山聰，分別入圍角逐視帝、男配角、最受歡迎電視拍檔及最受歡迎電視男角色4個獎項，共15個提名，成藝員之冠。今年視帝爭競相當激烈，大熱門林敏驄憑《下流上車族》入圍，陳山聰和何廣沛各有三劇入圍與林敏驄拗手瓜，而陳展鵬則分別憑《超能使者》、《黯夜守護者》、《回歸光影頌：母親的乒乓球》及《鐵拳英雄》角逐視帝寶座。
馬國明強捧湯洛雯
視后方面，已離巢的唐詩詠分別憑住《鐵拳英雄》、《回歸光影頌：我的驕傲》、《白色強人II》及《超能使者》入圍，但過去無綫愛頒給親生女，變相陳煒、江美儀、陳曉華及陳瀅獲睇高一線，其中陳曉華共有3劇入圍。
負責公布「最受歡迎電視男/女角色」的馬國明被問到看好哪位候選人時，他說女角色一定是湯洛雯，因為出於私心，並強撐《白色強人》所有藝人。譚俊彥公布「最佳男/女主角」名單，他今年只憑《十八年後的終極告白2.0》 角逐視帝，他直言今年平常心，並指林敏驄、陳山聰及陳展鵬都各有千秋。