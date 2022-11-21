台慶頒獎禮2022｜陳展鵬共4劇入圍同林敏驄拗手瓜 視帝視后提名名單出爐

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日舉行，無綫今日公布16個獎項提名名單，並向《萬金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再競選》頒發由藝人投票的「我至Like《傳承·狂歡55》綜藝節目」。

陳山聰獲最多提名

今年有6套劇集出街的陳山聰，分別入圍角逐視帝、男配角、最受歡迎電視拍檔及最受歡迎電視男角色4個獎項，共15個提名，成藝員之冠。今年視帝爭競相當激烈，大熱門林敏驄憑《下流上車族》入圍，陳山聰和何廣沛各有三劇入圍與林敏驄拗手瓜，而陳展鵬則分別憑《超能使者》、《黯夜守護者》、《回歸光影頌：母親的乒乓球》及《鐵拳英雄》角逐視帝寶座。