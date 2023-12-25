台慶頒獎禮2023｜大馬獎項提名名單出爐 陳展鵬馬明陳豪周嘉洛各有雙提名

無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎 典禮 2023》將於2024年 1 月 14 日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，表揚及嘉許全台台前幕後過去一年的努力、演藝成就及廣受大眾歡迎的電視節目；屆時，全城矚目的視帝、視后及各個獎項得主將會在澳門隆重誕生。 今年大會增設「大灣區最喜愛 TVB 劇集」、「大灣 區最喜愛 TVB 男主角」、「大灣區最喜愛 TVB 女主角」、「大灣區最喜愛 TVB 綜 藝及資訊節目」，個獎項亦正接受觀眾投 票，觀眾可透過堆埋埋 APP 或網頁投票，每個獎項最多可以投選 3 票，截止日 期至 1 月 7 日（星期日）深夜 12 時。

無綫公布馬來西亞 4 個獎項的提名名單。

大馬提名名單出爐 無綫繼日前公布各獎項 10 強名單後，馬來西亞 4 個獎項「馬來西亞最喜愛 TVB 劇集」、「馬來西亞最喜愛 TVB 男、女主角」及「馬來西亞最喜愛 TVB 綜藝及資訊節目」提名名單今日相繼揭盅， 投票今日中午 12 時正式展開，觀眾可以透過 Syok 網站 syok.my 或手機 APP 投票， 截止日期為 1 月 10 日（星期三）中午 12 時（馬來西亞時間）。 大馬視帝的候選名單，見到陳展鵬、陳豪、馬國明、周嘉洛均憑兩劇入圍角逐視帝，至於視后就僅得林夏薇憑兩劇入圍。 角逐「馬來西亞最喜愛 TVB 劇集」的有︰《愛‧回家之開心速遞》、《有種好男人》、《黃金萬両》、《新四十二章》、《廉政狙擊》、《隱形戰隊》、《法言人》、《一舞傾城》、《隱門》、《靈戲逼人》、《破毒強人》、《寵愛 Pet Pet 》、《你好，我的大夫》、《香港人在北京》、《羅密歐與祝英台》、《叠影狙擊》及《新聞女王》。

「馬來西亞最喜愛 TVB 綜藝及資訊節目」提名名單︰ 《東張西望》、《中年好聲音》、《獎門人感謝祭系列》、《請 1 日假去旅行》、《聲生不息 寶島季》、《思家大戰》、《好睡好起》、《溫拿 50 好時光》、《2023 香港小姐競選》、《貝遊歐洲》、《心度遊 (港版:隨懿深度行) 》、《無窮之路 III - 無垠之疆》、《日本 18 種住法》、《亞洲超星團》、《通靈之王》。