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娛樂
2023-12-20 18:34:53

台慶頒獎禮2023｜陳星妤憑《一舞傾城》「最後處女」入圍女配 激動爆喊嚇親戴祖儀

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「最佳男、女配角」10強代表。

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日在澳門舉行，今日無綫宣布各個獎項的10強名單。「最佳女配角」方面，入圍的有《新聞女王》的高海寧、何依婷、王敏奕，《隱形戰隊》劉穎鏇、《一舞傾城》陳星妤、《破毒強人》郭柏妍、《香港人在北京》戴祖儀、傅嘉莉及《羅密歐與祝英台》的蔣祖曼。

「最佳男配角」方面，入圍的有《新聞女王》譚俊彥、陳山聰、鄧智堅、《香港人在北京》吳業坤、《你好，我的大夫》吳偉豪、《破毒強人》何廣沛、馬貫東、《法言人》張頴康、《隱形戰隊》林子善、《新四十二章》鄭子誠。

傅嘉莉致辭時一度哽咽。

傅嘉莉：我好鍾意演戲

《一舞傾城》在首輪獲不少提名，但最後僅得陳星妤憑此劇打入女配角最後10強。她與多位入圍「最佳男、女配角」10強的藝人上台分享感受。率先致辭的傅嘉莉已忍不住哽咽，表示自己一直都很愛演戲，很開心今年演的角色獲得提名，以及很有發揮。她說︰「我呢幾十年，曾經好想放棄，但我好鍾意演戲……有諗過喺呢行淘汰我之前，我自己不如做其他嘢，但我多次來來回回都係覺得演戲俾到我好大滿足感，無論點辛苦，我都會堅持下去……」她更特別點名多謝監製鍾澍佳的鼓勵及支持。

陳星妤成為《一舞傾城》唯一代表。

陳星妤：受寵若驚

其後蔣祖曼及戴祖儀先後分享後，陳星妤開初表現平靜說︰「我都好受寵若驚，以女配角十強身份企喺度，因為我接到通知要返嚟參加嘅時候，一路以來都以為係『飛躍』，因為上年係默默耕耘嘅一年，返咗去國內，今年就……說罷她就擰轉身哭，戴祖儀在旁頓時不知所措，只好不停拍她的膊頭安慰，劉穎鏇亦在旁給予鼓勵。

陳星妤哭成淚人

陳星妤邊哭邊說︰「好感恩今年好多機會俾咗我，有個角色俾大家記住咗……雖然個角色同我自己都好似，但係我都好感恩，大家喺我第一部劇集已經記住咗，知道我嘅表現，多咗人對我嘅認識，之後都好好彩，有其他劇集嘅拍攝，以新人嚟講……我都好感恩，有呢啲機會……但係……我希望自己之後可以話俾大家知，我可以有多啲唔同嘅角色去挑戰。」及至劉穎鏇致辭時，陳星妤仍不停抹眼淚，久久未平伏情緒。

陳星妤在《一舞傾城》中扮演「萬國城」最後一位處女，在劇中的戲份頗重，與關楚耀有不少對手戲，角色何時「破處」，更成為網民熱烈討論的話題。

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