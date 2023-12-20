台慶頒獎禮2023｜10強名單宣布 馬貫東林景程林正峰互相支持超感動

《萬千星輝頒獎典禮2023》(台慶頒獎禮2023)將於明年1月14日在澳門舉行，今日(20日)無綫宣布各個獎項的10強名單。從「飛躍進步男/女藝員」10強名單中可見，今年「男飛躍」競爭激烈，有份入圍的包括陳浚霆、周吉佩、周奕瑋、許文軒、孔德賢、林正峰、林景程、馬貫東、吳業坤、阮浩棕及容天佑。 ▼萬千星輝頒獎典禮2023部份入圍名單▼

馬貫東林景程作品列表未見《新聞女王》 孔德賢、林正峰、林景程、馬貫東、吳業坤均在《新聞女王》演出，惟名單上馬貫東及林景程作品列中卻不見《新聞女王》，但二人在此劇的表現非常出色。馬貫東在《新聞女王》中飾演非常重要角色，因為他的出現會影響到何依婷，令她與馬國明分手，同時也幫助李施嬅重返SNK。至於林景程在劇中則飾演中槍昏迷十年的警員，他將會甦醒，並導致佘詩曼辭職，而他與佘詩曼同場的一幕，更非常有戲味，甚有火花。

▼馬貫東《新聞女王》慘死▼

馬貫東恨拎男飛躍獎 眾人在會上大談感受，其中馬貫東表示自己入圍了很多次，對今年特別寄予厚望。翻查紀錄，他於2016年、2020年、2021年及今年獲得「男飛躍」提名。他表示首次提名時，是他入行8年後，今年是他入行第17年，能夠再獲提名，希望大家可以見到他的進步，令人有「飛躍」的感覺。

林景程林正峰原來份屬兩老表 林景程表示對今年的成績感到滿意，更特別點名支持馬貫東，「我哋係一齊打拼，見到佢好勤力，我知要為自己拉票，但我真係好想大家支持馬貫東！」之後站在林景程身旁的林正峰就自爆，跟林景程其實是兩老表，他說︰「佢真係我表哥嚟！我入行嘅時候，佢俾咗好多意見我！我好多嘢唔明，佢俾咗好多意見，好多謝佢！希望大家支持佢！」