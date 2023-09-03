台星利菁指李玟藉「仙姑託夢」交代三件事　甄妮狠批：耍陰招做生意

記者吳亭頤／綜合報道

天后Coco李玟逝世震驚演藝圈，其好友利菁日前直播時公開了李玟生前給髮型師閨密的音檔，然而後來被資深藝人甄妮批評：「耍陰招做生意。」

李玟：左腿八成都是麻痺的

利菁8月29日邀請話題女王嚴淑明開直播，表示李玟生前曾傳給閨密髮型師音檔：「謝謝你，腿走路有進步，現在就是左腿八成都是麻痺的，所以這過程要再熬一下，還在努力當中，希望你一切都好，非常非常想你喔，謝謝你的訊息。」

利菁還說，該閨密在得知李玟逝世後感到震驚，覺得她不可能輕生，並表示會在這個時間點公開音檔，是希望大家可以記得李玟很甜的那一面。