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娛樂
2023-09-03 10:15:50

台星利菁指李玟藉「仙姑託夢」交代三件事　甄妮狠批：耍陰招做生意

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台灣女星稱李玟藉「仙姑託夢」交代三件事　甄妮狠批：耍陰招做生意

記者吳亭頤／綜合報道

天后Coco李玟逝世震驚演藝圈，其好友利菁日前直播時公開了李玟生前給髮型師閨密的音檔，然而後來被資深藝人甄妮批評：「耍陰招做生意。」

李玟：左腿八成都是麻痺的

利菁8月29日邀請話題女王嚴淑明開直播，表示李玟生前曾傳給閨密髮型師音檔：「謝謝你，腿走路有進步，現在就是左腿八成都是麻痺的，所以這過程要再熬一下，還在努力當中，希望你一切都好，非常非常想你喔，謝謝你的訊息。」

利菁還說，該閨密在得知李玟逝世後感到震驚，覺得她不可能輕生，並表示會在這個時間點公開音檔，是希望大家可以記得李玟很甜的那一面。

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甄妮：髮型師說他被利菁利用

利菁指出，李玟曾因感情問題，請閨密帶她去見一位仙姑，共見了2次，其中一次還帶着老公Bruce一起去。利菁透露，仙姑被託夢：「仙姑說了三件事情，第一件事情就是我沒有輕生，第二件事情就是不要再消費我（李玟）跟Bruce，第三件事情是說不要拜我素的菜。」

然而甄妮似乎對利菁的發言相當不滿，1日發文：「人生70才開始，戰鬥力超強，因為我有一顆赤子之心。」同時在留言處寫下：「昨天髮型師向我道歉，說他被利菁利用，知錯了，其實，若帶貨要靠出賣朋友，耍陰招做生意而得呈，也是可憐！我說算了吧，以後記得帶眼識人啦！」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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