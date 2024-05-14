台灣創作女團BOOM！怪物星人首個香港大型演出 阿信@五月天驚喜現身掀高潮

由四位成員溫妮 WINNI、小V郁采真、小魏魏嘉瑩Arrow、琳誼Ring組成的全新台灣創作女團BOOM!怪物星人正式着陸香港！早前BOOM!怪物星人於五月天演唱會的開場表演均大獲好評，而她們發行之首張同名創作專輯亦盡展她們創作實力，當中詞曲、音樂製作均由她們一手 包辦，可謂極具實力!為報答一眾樂迷一直支持，BOOM!怪物星人特意日前假奧海城2期，舉行【BOOM! 怪物星人音樂祭 香港站】。此活動為她們成團後首個在港大型團體演出，並於活動中送上多首歌曲，台上活動完成後，一眾成員更即場舉行拍手會，與現場粉絲近距離互動，場面熱鬧。

活動開始時，一眾BOOM!怪物星人於現場一片歡呼聲中登場，一現身舞台就引來現場高分貝尖叫，憾動全場。對於首次在港舉行首個團體表演，團員均表示十分興奮及雀躍，更指很高興可以到港跟一眾粉絲見面。於二個多小時的見面會中，成員火熱飆唱多首作品。活動接近尾聲時，五月天阿信突然無預警現身站台，為成員打氣!作為音樂總監的他，曾經為她們MV出演過「地球部長」，並跳起怪物星人手勢舞，而是次驚喜出現為成員站台，引起全場粉絲尖叫不斷，將現場氣氛推至高峰！