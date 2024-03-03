熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-03 17:15:42

台灣女優Tiny進軍日本陷商業糾紛　AV作品被下架兼且未收到片酬

分享：

台灣女優Tiny進軍日本陷商業糾紛　AV作品被下架兼且未收到片酬

Tiny在日本拍攝AV出道，結果在審片階段疑似與發行商陷入糾紛，作品無預警下架，Tiny也透露未領到片酬。Tiny對於作品相當重視，有很多要求，對此網紅推手圤智雨感嘆她這樣被搞也正常。

「希望能遇到負責的處理方式」

Tiny在IG發文，透露在審片時的看法：「我的訴求是重新上架修改後的『當初雙方討論後同意上架的作品版本』，並非逃避下架後就失蹤不販售，已先行刪除其他文章保留本篇希望將焦點放在『尊重意願』，而非片酬延遲。」

Tiny的貼文曝光後，引起眾多粉絲熱烈討論，「可以發起抵制Faleno了」、「希望能遇到負責的處理方式」、「不愧是f社，這不是爭議問題最多的公司嗎⋯⋯，不是公認的嗎」、「妳的認真卻轉來這樣的對待」、「日本被尊重的女優只有一線的吧，我聽到的」、「很不尊重別人，趕快離開這家公司，那天被出賣了都沒辦法討公道，趕快回台灣發展。」

地頭蛇要針對過江龍很容易的

圤智雨在臉書以「過水不成的胎尼」為題發文，表示：「很多人說胎尼是不是被…免費的，算是啦，但我個人覺得她犯了一個錯。」圤智雨分析了Tiny所犯的錯誤：不僅沒有簽約，而且在還不是一個人物的時候就要求太多，因此被搞也是正常的。

圤智雨感嘆：「所以接受被流出的事實吧！地頭蛇要針對過江龍很容易的。胎尼不只情路坎坷，事業也不順，之前被渣男友（某男優）傷到，別問我為啥知，因為他旗下的女優我認識。總之，趁現在還有熱度的時候，快速的接受媒體採訪曝光上節目才是對的。」

Ad Block

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受