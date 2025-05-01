台灣女團幻藍小熊GENBLUE周日訪港 學習整菠蘿包 蛋撻 做1日CD店長

台灣女子組合「幻藍小熊」GENBLUE，將於5月4日登陸香港，消息讓一眾fans興奮不已。GENBLUE自去年2月在韓國出道以來，成員包括XXIN、NICO、AYEON、采甄、毓及許媛媛等。
GENBLUE過去參與了不少大型演出，並於今年3月推出迷你專輯《ACT LIKE THAT》。在4月份，她們還到韓國、泰國和馬來西亞進行宣傳，現在她們將踏上香港的土地，來看看這6位成員的期待與夢想吧！
當問到她們是否第一次來香港時，成員XXIN和許媛媛表示曾經到訪。XXIN分享道，「高中時期參加過的表演藝術課程，曾在香港演藝學院學習，這段經歷讓我對香港的美食和文化，留下深刻印象。」許媛媛則表示，「7歲時和家人來過香港旅遊，至今仍對香港的茶餐廳念念不忘，街景也讓我印象深刻。」
成員NICO和AYEON則稱，是第一次踏足香港這個城市，對香港的美食和景點充滿期待。AYEON特別提到，「我想和團員們一起去迪士尼，還想品嘗香港的蛋撻。」而XXIN則稱「希望能欣賞維多利亞港美麗的夜景，並大快朵頤地享受冰火菠蘿油和西多士。」
成員毓和采甄，亦迫不及待想要品嘗香港美食，毓提到：「之前在簽售會上聽fans們推薦的燒賣和港式奶茶，心裡已經流口水。」采甄則表示，「來香港首要任務就是尋找美食，尤其是冰火菠蘿油，從小就非常喜愛。」
在這次宣傳期間，GENBLUE還計劃學習如何製作菠蘿包和蛋撻，並在CD店擔任一日店長，展現她們的魅力。她們對於能夠和香港的fans見面，感到無比興奮，期待著這次充滿美食和夢想的奇妙旅程。