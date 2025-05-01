台灣女團幻藍小熊GENBLUE周日訪港 學習整菠蘿包 蛋撻 做1日CD店長

台灣女子組合「幻藍小熊」GENBLUE，將於5月4日登陸香港，消息讓一眾fans興奮不已。GENBLUE自去年2月在韓國出道以來，成員包括XXIN、NICO、AYEON、采甄、毓及許媛媛等。

GENBLUE過去參與了不少大型演出，並於今年3月推出迷你專輯《ACT LIKE THAT》。在4月份，她們還到韓國、泰國和馬來西亞進行宣傳，現在她們將踏上香港的土地，來看看這6位成員的期待與夢想吧！

當問到她們是否第一次來香港時，成員XXIN和許媛媛表示曾經到訪。XXIN分享道，「高中時期參加過的表演藝術課程，曾在香港演藝學院學習，這段經歷讓我對香港的美食和文化，留下深刻印象。」許媛媛則表示，「7歲時和家人來過香港旅遊，至今仍對香港的茶餐廳念念不忘，街景也讓我印象深刻。」