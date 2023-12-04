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娛樂
2023-12-04 15:27:25

台灣女團babyMINT成員Vikky抱病練舞　其他成員心疼　單曲預購闖出好成績

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單曲〈EAT >U<p〉預購闖出好成績babyMINT與木木都相當開心。（圖／華研國際 提供）

台灣女團babyMINT薄荷水晶自選秀節目《未來少女》成功脫穎而出，日前推出《babyMINT越來越好玩 紀念限定盤》紀念專輯，近日又與暖心學姐木木合作限定單曲〈EAT >U<p〉，但在單曲推出前夕，成員Vikky卻在練習期間病倒，讓成員們都相當為她擔心。

babyMINT和木木（林葦妮）合作推出限定單曲〈EAT >U<p〉，成員粼粼說：「這首歌就是我本人，完全沒有遇到任何困難。」不過，她也心疼Vikky在練習期間患重感冒，抱病與大家練舞，全程戴着口罩。栩栩也說：「很心疼Vikky跳舞要戴口罩真的很難。」Vikky也搞笑說：「真的是沒有靈魂的舞蹈。」而一向走中性路線的言菱，為了這次的舞蹈首次展現撫媚的一面，讓她有一點彆扭，但在大家的鼓勵下成功展現性感舞姿，笑說：「謝謝老師讓我有展現屬於自己的風格。」

單曲預購闖出好成績

單曲〈EAT >U<p〉預購闖出好成績，加碼宣布好消息，粉絲們期待已久的首場babyMINT專屬簽唱會，將在明年1月7日在西門町樂聲影城木棧道，相約粉絲不見不散。搞笑的是，平均年齡只有17歲的babyMINT被工作人員爆料食量驚人，尤其是年紀最小的丞妘更被直就是「大食怪」本人，讓她趕緊抗議表示：「我是還在長身體。」惹得全場哈哈大笑。而babyMINT也承認真的很愛吃的，栩栩補充說到：「為了保持完美的體態，我們都會少量多餐加上高強度的訓練，才能維持最佳的狀態。」babyMINT薄荷水晶《babyMINT越來越好玩 紀念限定盤》熱烈預購中。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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