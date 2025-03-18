台灣女星劉品言為答謝觀眾對《莎莉》厚愛 本周末來港見香港影迷

台灣電影《莎莉》上月28日在香港上映，導演練建宏早前來港三天，到戲院出席映後Q&A，更分別跟關錦鵬導演和何爵天導演對談。《莎莉》由劉品言、林柏宏、李英宏、楊麗音、湯詠絮合演，該片在香港上映至今，受到不少觀眾喜愛，台灣有觀眾創下「十一刷」的紀錄；香港也有觀眾「二刷」、「三刷」甚至「六刷」，影迷對片中主角「莎莉」林惠君的愛情遭遇更是深感共鳴，飾演女主角劉品言決定傷癒來港，答謝觀眾對《莎莉》的厚愛與支持！

劉品言今年初工作時，不慎在階梯上踩空，導致左腳踝骨碎裂，休養了兩個多月，仍在康復中。但因為她極之喜愛《莎莉》中的角色，為了答謝香港觀眾對電影的厚愛，決定於本周六及周日（3月22日、23日）來港，期望跟香港觀眾見面和分享演出《莎莉》的二三事，更同樣會與關錦鵬導演和何爵天導演有對談機會。

劉品言近年憑Netflix大熱台劇《華燈初上》深受觀眾支持，角色更助她入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎，奠定演藝界地位。其實，劉品言早在14歲時便以女團Sweety出道，之後分別參演偶像劇《西街少年》、《格鬥天王》、《綠光森林》等均成觀眾心中經典。