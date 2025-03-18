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娛樂
2025-03-18 12:24:22

台灣女星劉品言為答謝觀眾對《莎莉》厚愛 本周末來港見香港影迷

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劉品言為答謝觀眾對《莎莉》厚愛，本周末來港見香港影迷。

劉品言為答謝觀眾對《莎莉》厚愛，本周末來港見香港影迷。

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台灣電影《莎莉》上月28日在香港上映，導演練建宏早前來港三天，到戲院出席映後Q&A，更分別跟關錦鵬導演和何爵天導演對談。《莎莉》由劉品言、林柏宏、李英宏、楊麗音、湯詠絮合演，該片在香港上映至今，受到不少觀眾喜愛，台灣有觀眾創下「十一刷」的紀錄；香港也有觀眾「二刷」、「三刷」甚至「六刷」，影迷對片中主角「莎莉」林惠君的愛情遭遇更是深感共鳴，飾演女主角劉品言決定傷癒來港，答謝觀眾對《莎莉》的厚愛與支持！

在《莎莉》中，劉品言為愛赴法遇法國帥哥搭訕一夜情。 《莎莉》由劉品言（右）、湯詠絮（中）、林柏宏（左）主演。

劉品言今年初工作時，不慎在階梯上踩空，導致左腳踝骨碎裂，休養了兩個多月，仍在康復中。但因為她極之喜愛《莎莉》中的角色，為了答謝香港觀眾對電影的厚愛，決定於本周六及周日（322日、23日）來港，期望跟香港觀眾見面和分享演出《莎莉》的二三事，更同樣會與關錦鵬導演和何爵天導演有對談機會。

劉品言近年憑Netflix大熱台劇《華燈初上》深受觀眾支持，角色更助她入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎，奠定演藝界地位。其實，劉品言早在14歲時便以女團Sweety出道，之後分別參演偶像劇《西街少年》、《格鬥天王》、《綠光森林》等均成觀眾心中經典。

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劉品言近年憑Netflix大熱台劇《華燈初上》深受觀眾支持。 劉品言憑台劇《華燈初上》入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎。 劉品言14歲時以女團Sweety出道，如今已奠定其演藝界地位。

劉品言將於322日和23日來港

影人特別場，設15分鐘映後分享

** 影人對談特別場，設30分鐘映後對談，嘉賓分別為：關錦鵬導演  何爵天導演

322 (星期六)

2:50pm*      K11 Art House

5pm**          Premiere Elements       (對談嘉賓：何爵天導演) 　

7:30pm**    K11 Art House               (對談嘉賓：關錦鵬導演)

9:40pm*      百老匯電影中心

323 (星期日)

11:50pm*    百老匯電影中心

3:15pm*      K11 Art House

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