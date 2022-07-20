台灣影帝吳慷仁搭港鐵做好事 自爆人生第一次被警察盤查

台灣紅星吳慷仁在馬來西亞拍完電影《富都青年》後抵達香港，貴為影帝的他還貼地每日搭港鐵及行路去開工，而今日下午，吳慷仁在Facebook表示搭港鐵做了一件好事，他寫：「前兩天在地鐵站準備下車的同時，隔著玻璃看到了一個女孩準備起身上車，我下車，她上車，但看見她起身的時候小皮夾掉了，我下車就一直指著她，然後指地上，但她沒發現，跟她擦肩而過的時候，我轉身撿起來在關門前拿給她，做了件好事，讓自己心情不錯。」吳慷仁又稱八達通增值的次數變多，決定多放一點，表示在下個月底前一定用得完。

欣賞朱栢康

今次到香港有別大明星作風，吳慷仁在街上卻被警察查問，他說：「可能是我走路姿勢比較奇怪（角色需要最近在練習），加上黑點？藍白色人字拖？短褲？駝背？等等…但也是人生第一次，他們很客氣，也因為我多少講了廣東話，他們挺驚訝，所以就聊了起來，也互相說了句辛苦了，彼此道別～特別的經驗。」吳慷仁在港經歷不少第一次，他大讚裕記燒鵝好美味。日前，吳慷仁又到香港藝術中心欣賞舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》，此行他認識了朱栢康，兩人惺惺相惜，更指：「好厲害的演員，好認真的演員，好令人敬佩的演員，但其實之前看過《金都》、《濁水漂流》後就喜歡他很久了」自言很榮幸自己香港的第一次看到很好的作品。