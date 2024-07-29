台灣搖滾勁旅宇宙人 TIZZY BAC 麋先生 唱盡樂迷心中喜怒哀樂

7月25日的首場，由台灣《第34屆金曲獎》最佳樂團宇宙人打頭陣，以主題「a：回到未來」慶祝成軍20周年，甫開場即送上節拍感強勁的《自己來》，樂迷們齊齊起身歡呼，熱烈氣氛秒速急升，宇宙人說：「我們的20周年是這次的主題，早前在小巨蛋到東京然後就來了。宇宙人的20周年有你們在，希望宇宙人未來的20年也有你們在，今晚我們把小巨蛋所有最精華的部份帶來。」他們更為香港樂迷送上驚喜，選唱Gareth T的《國際孤獨等級》，來到encore部份，又唱出《如果我們還在一起》，樂迷以手機燈營造燈海效果，場面感動。接着又鬼馬地用廣東話說：「師傅愛你！」令香港樂迷萬分驚喜。

TIZZY BAC 笑稱：都變了老團

TIZZY BAC(鐵之貝克)專場，以「從地心竄出」為這場相隔十一載重臨香港的主題，自言是「牢騷系」樂團的他們，一口氣獻唱《淺色的那條》、《田納西恰恰》、《想要得不到》、《不曾有過就不曾弄丟》，TIZZY BAC坦言專場真的隔了很久：「我們休團的時候，經歷了人生的悲歡離合，對於人生有了新的體驗，那時候休團、復出、成員離開，愛這件事情，再給了我們新的定義。原來所謂的愛，只需要為一個人勇敢就好了，如果我們每個人都為身邊的一個人勇敢，世界都已經很好，所以送給大家這首歌《我所深愛我人們》。」香港站作為TIZZY BAC巡迴演唱的尾站，他們笑稱變了老團：「唱著唱著就過了25年，都唱超過100首歌，那些歌就是你那個時候的喜怒哀樂，即使它有破洞有缺陷，但它就是你的，別人也拿不走。」感動全場樂迷。