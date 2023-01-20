台灣搖滾天團八三夭巡唱再踏香港 3.25首次挑戰大型戶外場地 開騷

睽違三年，台灣搖滾天團八三夭今年3月終於帶著全新巡迴主題「顛倒世界」，跟敲碗已久的香港「夭怪」碰面，今次更會首次挑戰大型戶外場地，團員們都不約而同表示要一起唱爆香港。談及與香港歌手合作的願望清單，八三夭於2019年與香港天后鄭秀文合作《眉飛色舞》一曲，希望將來有機會天王級的陳奕迅、古天樂等合作。
這次《八三夭 2023 [顛倒世界] 世界巡迴演唱會 香港站》將於3月25日在西九文化區的竹翠公園舉行。場地外圍更設有啤酒任飲的服務，務求讓入場的樂迷能將興奮的心情推到最高點！樂迷可於1月27日及30日優先訂票，上午11時優先訂票， 門票於31日上午11時公開發售。
兌現對香港樂迷承諾
3年多前的《一事無成的偉大》巡唱香港站後，八三夭本想將《想見你想見你想見你》演唱會帶給香港樂迷，無奈因為疫情關係一直未能成事。八三夭趁步伐驟停的日子，埋首創作，除特別推出粵語版《想見你想見你想見你》及新專輯《顛倒世界》，更曾舉辦線上演唱會打破空間界限。如今現疫情逐步放寬，一直收到香港樂迷熱切訊息的八三夭，終能親身重回香港的場地演出。八三夭主音阿璞去年12月時曾於維多利亞港旁參與戶外音樂節演出，當時感覺已非常好，期望能再次感受同樣的體驗。
八三夭常於社交平台上大讚香港，坦言香港在團員們心中是美食與文化之都，有著一個無可取代的地位。故此，這次八三夭全員都直呼要造訪必吃的茶餐廳、在香港特色街頭拍美照。主音阿璞則希望能抽出時間來一個經典香港電影場景的景點遊。低音結他手霸天亦透露從小就看了不少香港劇集，如《真情》，所以有一年生日在港工作時獲工作人員送上「好姨」薛家燕的影片祝福，讓他十分感動及難忘！