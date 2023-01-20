台灣搖滾天團八三夭巡唱再踏香港 3.25首次挑戰大型戶外場地 開騷

睽違三年，台灣搖滾天團八三夭今年3月終於帶著全新巡迴主題「顛倒世界」，跟敲碗已久的香港「夭怪」碰面，今次更會首次挑戰大型戶外場地，團員們都不約而同表示要一起唱爆香港。談及與香港歌手合作的願望清單，八三夭於2019年與香港天后鄭秀文合作《眉飛色舞》一曲，希望將來有機會天王級的陳奕迅、古天樂等合作。

這次《八三夭 2023 [顛倒世界] 世界巡迴演唱會 香港站》將於3月25日在西九文化區的竹翠公園舉行。場地外圍更設有啤酒任飲的服務，務求讓入場的樂迷能將興奮的心情推到最高點！樂迷可於1月27日及30日優先訂票，上午11時優先訂票， 門票於31日上午11時公開發售。