台灣搖滾樂團「草東沒有派對」Base手世暄宣布暫別舞台：「心裏的檻跨不過去」

嗨大家好，

我是世暄。

首先，簡單扼要的跟大家說件事，因為心裡的檻依舊跨不過去，於是，在一起完成新專輯之後，接下來草東的幕前演出我將不會參與，有沒有期限我自己也不知道。主要的期待是，希望讓身與心休息的同時，也學習如何自處。

感謝團隊的大家尊重我的決定，甚至共同分擔我本該一起負責的事情。感謝他們的勇氣以及包容，理解以及體諒。在這樣的風風雨雨之中還願意為別人撐傘的人，我衷心感謝。

記得還是個大一新生時，第一次聽到草東的現場，我的腦中產生了一個大爆炸，心想，原來音樂還能夠如此。

後來有幸入團，與大家一起經歷了難以細數的種種事情，去了很多地方，站上了各種舞台，開眼界的同時也意識到自己小時候的夢想竟然漸漸的在被完成。

但這好幾年的時間我也慢慢意識到，我得開始學習為自己撐傘，未來才有能力成為為他人撐傘的人，30歲快到了，是時候來好好調整自己的狀態。

無庸置疑，在需要捍衛我心中屬於草東的價值的時候我一定會義不容辭的與大家一起站出來。但現在，就演出方面來說，請容我向所有聽眾深深的一鞠躬，表達感謝以及歉意。

最後套一句我曾在訪談時所說過的類似的話：會怎樣我不知道，但我對我們的音樂有信心。

以上

謝謝大家

世暄