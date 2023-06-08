台灣歌手瘦子 E.SO初登銀幕延續已故「亞洲飛人」 柯受良速度之魂 被劉德華超長錄音感動

由已故「亞洲第一飛人」柯受良次子柯有謙執導的電影《速命道》，找來瘦子E.SO、Ella 陳嘉樺、哥哥柯有倫等演出，劉德華和林嘉欣客串，延續柯家速度之魂。本身是饒舌歌手是瘦子，初登大銀幕即擔演飛車電影的男主角，本以為只集中演飛車戲份，卻發現與Ella有頗多感情戲，他笑指戀愛比飛車戲更難演，「因為自己這一面比較害羞一點，不太喜歡將自己這一面展示給大家看，而且還要在大銀幕上，滿多心理障礙需要克服。」

自封 「停車專長的司機」

在片中狂飛車的他自封為「停車專長的司機」，皆因主要載家人。其實片中的飛車鏡頭都是特技效果，有方向盤甚至是由紙做成，導演柯有謙會透過耳機告訴瘦子開這麼快時身體的反應，對未開過快車的他與首次參與綠幕拍攝的他，絕對是難忘的經驗。

Ella在《速命道》首次飾演醫生，在戲中因為她的一句話：「速度可以殺人也可以救人」，改變了瘦子角色「小樂」的想法，決定走出害死哥哥的陰霾，當一個救護員，用技術開救護車去救人。雖然事前Ella與瘦子不相識，但相處下來大家都感到對方很真誠，亦慢慢培養出拍攝默契。