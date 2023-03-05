台灣男團五堅情首來港開騷特選歌單摸仿四大大王 小堅果Edan祝「爆炸舞台」

台灣人氣組合五堅情首個香港演唱會《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》，昨晚(4日)假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，這是香港自解除口罩令後，首個在香港舉行演唱會的台灣歌手單位。
模仿郭富城跳唱《對你愛不完》
五位成員包括陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒，特地為香港「堅果」(粉絲匿稱)炮製獨一無二的「香港組曲」，獻唱四大天王的作品，並模仿他們的舉動，先後獻唱劉德華的《冰雨》、郭富城的《對你愛不完》、張學友的《吻別》及黎明的《看上他》，全場堅果們和唱，氣氛高漲。與邱鋒澤合唱《一表人才》/《年青有為》的Edan也有送上花牌祝賀，最搞笑是他原本寫「炸爆舞台」，卻被花店寫成「爆炸舞台」。
被堅果熱情打動 落下男兒淚
五堅情一出場已勁歌熱舞，先唱過《月面著陸》、《速食愛情》及《兵變》後，便先以廣東話跟台下的堅果打招呼，而且更送上五連拍甫士，讓堅果們可以拍下留念，不過在做出可愛、性感、帥氣、猛男及出糗的表情時，邱鋒澤想偷偷跳過出糗表情卻被隊友發現，結果要Solo獨自再做一次，令人哭笑不得。
眾人除了以組合、小組形式演出，大家都各有自己Solo的部分，小賴登場時，台下堅果們紛紛開了手機燈，場面壯觀得讓小賴不禁哭了，他表示：「其實我唱了那麼多次，基本上我都不太會哭，但我一看到前面每一個人都拿著手電筒，我真的受不了，天呀！我又要哭了！你們的能量，我都有接收到，我愛你們。」這番打從心底裡的表白，也讓堅果們深深被感動。
約定紅館再見
這時鋒澤即表示：「如果未來再有機會來香港表演……紅館！你們還會不會來看我們的演唱會？」堅果們以震耳欲聾之聲回應：「會！」令鋒澤也堅定答道：「希望未來我們有機會踏上紅館，好不好？」堅果們齊聲說好，定下了五堅情再來香港的契機。
演唱會尾聲，五堅情在堅果們的熱烈歡呼與尖叫聲下，再次登場Encore，並唱出大熱作品《反正我好看》、《ALL DAY》和《La La La》，他們除了與台下堅果大合照外，更將擦汗的毛巾簽名後拋到台下送給堅果，演唱會後更與購買了堅果票的堅果合照留念，為首晚演出畫下完美句號。