台灣男為何獨愛三上悠亞、河北彩花等日本AV女優？ 曝外表清純、無紋身等「5大關鍵」

一名網友日前在PTT上發文詢問「為什麼台灣人偏愛日本的AV女優？」直言目前有許多不同國籍的AV女優，也都有推出各種主題的作品，但台灣男生似乎只對日本AV女優情有獨鍾，讓他相當好奇其中的原因，於是詢問「有人知道為什麼，台男都偏愛日本的AV女優嗎？」

貼文曝光後，迅速引起許多網友討論，也有老司機分析，日本的AV女優之所以在台灣受到歡迎，分別是拍攝運鏡與女優演技有較有代入感、女優外型清純且身材好、以及有刺青的女優較少，紛紛留言：「比較真實，容易代入」、「比較專業而且外表偏清純」、「日本女優的演技比較好」、「可愛漂亮，平均水準也高，沒紋身」、「同樣都是亞洲人，看起來比較順眼」、「日本的劇情比較豐富」、「人家專家，影劇+動漫+情色業多產業合一」、「聲音好聽」、「日本女優光叫聲就無敵了」。