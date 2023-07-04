台灣直擊！鍾培生曾18日性交50次 為拳賽禁慾10星期

鍾培生與Toyz在台北較量的拳賽《拳上The Cage》將於明天舉行，今日一眾參賽的拳手出席過磅記招，鍾培生與Toyz過磅完後，雙方發生衝突，兩隊人立即衝上台更發生不少肢體衝突，在場火藥味非常重，連記招的主持也著他們要忍耐到明天才打。

之後一眾拳手接受大會訪問，Toyz表示沒有動怒，只是有些手痕，所以想先跟他打一場。鍾培生就稱「只是想告訴他不可以抵毀我的家人。」對於二人的拳賽有外圍賠率，Toyz指自己只是聽說過鍾培生的賠率較高，暗示對方是輸家。鍾培生就表示自己一定會把所有錢押在自己身上，明示自己一定贏梗！