台灣直擊！鍾培生曾18日性交50次 為拳賽禁慾10星期

鍾培生與Toyz在台北較量的拳賽《拳上The Cage》將於明天舉行，今日一眾參賽的拳手出席過磅記招，鍾培生與Toyz過磅完後，雙方發生衝突，兩隊人立即衝上台更發生不少肢體衝突，在場火藥味非常重，連記招的主持也著他們要忍耐到明天才打。
之後一眾拳手接受大會訪問，Toyz表示沒有動怒，只是有些手痕，所以想先跟他打一場。鍾培生就稱「只是想告訴他不可以抵毀我的家人。」對於二人的拳賽有外圍賠率，Toyz指自己只是聽說過鍾培生的賠率較高，暗示對方是輸家。鍾培生就表示自己一定會把所有錢押在自己身上，明示自己一定贏梗！
曾自誇性慾強
鍾培生又稱非常尊重今次比賽，過去10星期一直努力訓練，戒飲汽水、酒精飲品及禁慾。Toyz則表示自己對打拳是零基礎，相信大家看到他的改變就知道他其實是很認真對待今次比賽。
早年鍾培生與林作在無綫節目《Mean Talk》大談二人的拳賽及性事，鍾培生在節目自認性慾很強，更分享如何令女方獲得高潮︰「我肌肉控制好勁，所有嘢都控制到。首先係呼吸，然後下盤肌肉要收放自如。呢樣嘢我由細練到大，因為我係完美主義者。」他更指自己做愛時間可長可短，「我可以一分鐘，亦都可以兩個鐘」甚至自爆有年學校放近18日假，他用了4盒12個裝的安全套，及一盒3個裝的安全套，還有些沒有用套只用其他方法避孕，估計只少做愛50次。他的言論一出，令主持林盛斌及江美儀聽到目瞪口呆，在旁的林作聞言笑過不停，並謂自己「冇咁勁」，只是草草了事。