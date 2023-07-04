台灣直擊！鍾培生過磅兜巴摑Toyz掀混亂 兩隊人衝上台圍毆勁重火藥味

鍾培生與Toyz在台北較量的拳賽《The Cage 拳上》將於明天舉行，今日一眾參賽的拳手出席過磅記招，鍾培生與Toyz過磅完後，雙方發生衝突，兩隊人立即衝上台更發生不少肢體衝突，在場火藥味非常重，連記招的主持也著他們要忍耐到明天才打。
二人先口角
記招主持邀請鍾培生及Toyz上台，二人在過磅前被問到有沒有甚麼說話跟對方說，Toyz先說︰「鍾培生說會贏定！他敢不敢賭拳酬，因為他整天說一定贏，那我們來下個賠率，他說百份百贏我，但那我贏就全拿。」鍾培生則反問︰「我的拳酬賭你的拳酬嗎？」Toyz突然扯火說︰「你說你贏定！輸了你要給我呀！」鍾培生就氣定神閒說︰「我一定贏，那是酬，賭的話是有贏有輸。」Toyz繼續勞氣說︰「99比1，就有贏有輸是不是？」
摑完互推再圍毆
二人唇槍舌劍之後，便除衫過磅，Toyz的體重是62.75公斤，鍾培生則是62.4公斤。他們的身形也練得非常健碩，其中鍾培生清楚可見六嚿腹肌。其後他們應主持要求對望讓傳媒拍照，此時鍾培生用手指指住Toyz，而Toyz則舉起拳頭作狀打他，鍾培生隨即摑了對方一巴及推開他，Toyz正想反擊之際，兩隊人馬上台互相拉扯及碰撞，再有隊員嘗試把他們分開，場面非常混亂。
當二人再度站在一起時，他們又再互推，現場工作人員及主持也著他們先忍耐，一切待明天上擂台才解決。。最後主辦單位 JPEX 出面緩頰，承諾若明日賽事發生K.O.，贏家可得到一千萬 JPC 加密貨幣（現值約300萬港幣）。