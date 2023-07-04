台灣直擊！鍾培生過磅兜巴摑Toyz掀混亂 兩隊人衝上台圍毆勁重火藥味

鍾培生與Toyz在台北較量的拳賽《The Cage 拳上》將於明天舉行，今日一眾參賽的拳手出席過磅記招，鍾培生與Toyz過磅完後，雙方發生衝突，兩隊人立即衝上台更發生不少肢體衝突，在場火藥味非常重，連記招的主持也著他們要忍耐到明天才打。

二人先口角

記招主持邀請鍾培生及Toyz上台，二人在過磅前被問到有沒有甚麼說話跟對方說，Toyz先說︰「鍾培生說會贏定！他敢不敢賭拳酬，因為他整天說一定贏，那我們來下個賠率，他說百份百贏我，但那我贏就全拿。」鍾培生則反問︰「我的拳酬賭你的拳酬嗎？」Toyz突然扯火說︰「你說你贏定！輸了你要給我呀！」鍾培生就氣定神閒說︰「我一定贏，那是酬，賭的話是有贏有輸。」Toyz繼續勞氣說︰「99比1，就有贏有輸是不是？」