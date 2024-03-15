台灣組合Energy驚喜推出《分合》有情人篇 鐵粉任MV女主角成就解鎖

台灣組合Energy宣布回歸樂壇，全新單曲《分合》推出後在各大數位平台排行榜上成績亮眼，囊括KKBOX即時榜冠軍、KKBOX華語新歌日榜冠軍、KKBOX華語新歌週榜三星期冠軍、iTunes國語流行樂冠軍，成為霸榜四冠王！《分合》MV在推出一個多月後YouTube也已突破200萬次觀看，以穩定成長速度繼續向前邁進，Energy對有這樣的好成績感到非常開心，更感謝粉絲們的支持，於是在白色情人節之前驚喜推出劇情版的《分合》有情人篇MV，由團員書偉親自上陣演出，搭配在戲劇及主持都表現優異的「宇宙」林思宇，共同演繹愛得太深的分合劇情！

《分合》有情人篇MV是由曾入選富川國際奇幻影展的新銳導演張凱智執導，透過一對情侶從學生時代開始長跑的戀情，中間因距離而分開，再度重逢後又重燃愛火，最後終於步入禮堂，擁有資格不再分合的戀愛故事。MV當中兩人要從高中生演起，一路演到步入禮堂，劇情中有哭戲、吻戲、車禍動作戲、跳舞戲、婚禮場面，數十年的感情轉折要在一天之內拍完，本身有豐富戲劇經驗的書偉和宇宙，導演一聲令下各種情節演技專業到位。

「宇宙」林思宇是Energy的鐵粉，曾經在《月村歡迎你》中與坤達飾演夫妻，這次又與書偉搭檔演出「分合」愛情長跑的情侶，可說是追星非常成功的粉絲。在MV當中導演埋了彩蛋，讓書偉和宇宙一起跳2002年出道歌《Come On》的舞蹈動作，也以指尖互碰作為兩人相愛的親密動作，在婚禮最後還有兩人的吻戲展現幸福，拍吻戲前兩人很敬業的先用漱口水清潔，保持禮貌。MV拍攝當中，書偉聽說宇宙的本命是另一位Energy成員牛奶，於是書偉就打電話給牛奶邀他來探班，牛奶也很有義氣地趕到現場，看到偶像牛奶突然出現在眼前，宇宙笑得合不攏嘴，直呼幸福來得太突然！而牛奶看到婚禮的場景，笑說「書偉前陣子剛登記結婚，今天是幫書偉先預習婚禮！」《分合》有情人篇MV是Energy送給粉絲觀眾們的白色情人節禮物，希望大家都能像Energy一樣「從此不再分合」！而除了這支特別版劇情MV之外，Energy正在緊鑼密鼓錄製新歌、練舞當中，準備要以更多充滿能量的新作品獻給大家。