台灣網民票選「公認最美香港女星」 張栢芝僅得第10名 第一名係佢！

有台灣網民近日於網上討論區以「公認最美的香港女明星是誰？」為題出po，著大家以一人一票選出最美女星，話題引發一眾網民討論，樓主貼出數張張曼玉、關之琳、周慧敏、吳千語及鄧紫棋的照片，然而有網民就對鄧紫棋和吳千語極度質疑，最終結果大部分都是香港8、90年代女神。曾經獲香港網民票選為「一人一個五官接近完美標準嘅女藝人」冠軍的張栢芝就三甲不入，僅得第10名，一齊睇睇台灣網民的心水之選。

第10位：張栢芝（43歲） 張栢芝父親是上海人，母親則是中英混血兒，換句話她擁有四分一英國血統，因此具有混血兒精緻深邃的五官。雖然已是三子之母，但身材和樣貌都保養得好好。早前她到巴黎出席珠寶品牌活動時，更獲大讚顏值天花板。不過，在台灣網民眼中，張栢芝僅得第10名。

第9位：周慧敏（55歲） 有「玉女掌門人」之稱的周慧敏，獲得眾多網民認同：「留個角，就可以出演真人版小蘭！」每次於社交平台出po都會令網民關注她十年如一日的美貌；周慧敏曾分享31年前經典劇集《大時代》劇照，獲網民激讚是永遠的女神。

第8位：王祖賢（56歲） 王祖賢成為台灣網民心目中靚女第8名，但隨即有網民質疑其「香港女星」的身份。事實上，王祖賢當年於台灣出道，及後到香港發展，並以電影《倩女幽魂》聶小倩一角紅遍全亞洲，獲封為「元祖女神」。2004年，王祖賢淡出演藝圈定居加拿大，自此鮮有公開露面。近日，王祖賢被網民野生捕獲請求合照，網民表示，王祖賢影相時主動明言毋須用美顏相機，用原相機就可以，似乎對自己的美貌相當有信心(或因為戴上了口罩)。

第7位：黎姿，現名馬黎珈而（51歲） 黎姿（現名馬黎珈而）昔日在電影《古惑仔》系列中飾演「細細粒」一角深入民心，而且淡出娛樂圈多年仍保養得宜，是許多粉絲心目中的凍齡女神。而黎姿淡出後轉型至商人，近年更專注打理所引入的護膚品牌及Facial療程中心。

第6位：張敏（55歲） 張敏當年憑電影《賭聖》「綺夢」一角大受歡迎，曾與周星馳、劉德華、張學友等合作拍攝多部電影，包括《賭聖》、《與龍共舞》、《逃學威龍》、《新精武門》、《鹿鼎記》、《倚天屠龍記之魔教教主》等，當中更憑《最佳女婿》獲得金像獎最佳新人獎，又因常與周星馳合作而被稱為「星女郎」。可惜張敏於2000年代息影，近年定居內地並潛心修佛，僅間中於微博分享生活。去年，張敏現身於內地男星蒲巴甲抖音影片，二人分別著上黑色皮衣造型騎電單車，皮膚依舊白皙，身材保養得宜，與當時37歲蒲巴甲在外貌與上幾乎無太大年齡差距。

第5位：鍾楚紅（63歲） 鍾楚紅（紅姑）外型亮麗，與周潤發合作演出的《秋天的童話》、《縱橫四海》深入民心，不過自1994年息影後，行事變得低調，僅間中出席公開活動。而鍾楚紅今年4月份到台灣旅遊時，與台灣米芝蓮主廚分享合照，曝光無濾鏡的照片，面色仍紅潤，狀態極佳。

第4位：關之琳（60歲） 關之琳雖然已經「登六」，但仍保持住「香江第一美人」稱呼，6月份她去欣賞周杰倫及BLACKPINK演唱會時的造型，更被網民大讚有少女感，美貌如昔。

第3位：李嘉欣（53歲） 李嘉欣是中葡混血兒，擁有深邃五官，向來有「大美人」之稱，同時獲封為「最美港姐」。53歲的她仍容光煥發，皮膚緊緻，完全不似真實年紀。

第2位：邱淑貞（55歲） 「元祖晶女郎」邱淑貞拍過《赤裸羔羊》、《賭神2》等多套經典港產片，更有不少性感演出，魅力席捲90年代。即使邱淑貞於4月份到迪士尼樂園玩樂時被發現身型略為發福，但素顏上陣仍擁有逆齡靚樣。