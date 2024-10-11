台灣網紅屢次懷孕登山賺流量　消失半年後改名轉戰小紅書

台灣網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」以身為七孩之母為賣點，主打育兒題材，先前疑訕笑、歧視特殊教育班學生，緊急關閉Facebook後，她暫歇半年時間，近日又被發現以運動博主「雪梨_Sydney」身分在小紅書重起爐灶，試圖復出，再度引起討論。

違法販賣氣喘噴霧劑

該網紅遭山友踢爆2021年懷第六胎時，曾在高島縱走高台三角點骨折，最後由山友協助抬下山，導致山友因此拉傷休養半年。但她似乎不以為意。2023年，懷孕8個月的她又挺肚爬山，讓山友忍不住發聲勸審慎思考孕婦登山風險。

接著，Sydney又被爆出為了廣告業務，不惜挺孕肚、揹1歲女兒學滑雪，引起「利用小孩賺錢」的批評；她還帶孩子生吃獵人捕殺的保育類山羌的肝，因此被當局追究法律責任，隨後又涉違法販賣氣喘噴霧劑而被罰款。