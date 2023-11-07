台灣網紅蕾菈夫婦及Joeman涉毒 掀大麻合法化討論 美國吸食人數比食煙多

網紅蕾菈與老公湯宇、百萬YouTuber Joeman6日驚傳涉嫌吸食、持有大麻，遭警方逮捕移送新北地檢署偵辦，再次掀起「大麻合法化」討論潮，在美國已有21州開放使用娛樂用大麻，2022年吸大麻人數甚至超越抽菸人數，創下新高。對於「大麻合法化」議題，台灣社會一直存在正反兩方聲音，不過在美國，對於大麻的接受度比台灣高上許多，根據美國民調機構「皮尤研究中心」（Pew Research Center），在2022年10月進行的調查，有高達88%的美國成年人，支持大麻合法化，其中59%支持娛樂用和藥用大麻同時合法，另外30%則是贊成開放藥用大麻，反觀台灣，根據中正大學犯罪研究中心，在2019年進行的民調，有95%的台灣民眾反對大麻合法，差距相當懸殊。

美國有21個州允許合法販賣娛樂用大麻

美國新聞頻道《CNN》2022年做過最新民調，結果顯示美國30歲以下的成年人，吸食大麻人數已經超過吸菸人數，而在被問到「是否吸過大麻」時，有16％受訪者回答「最近吸過」，48%回答「曾經吸過」。而被問到「過去一個禮拜有抽菸嗎？」，只有11％的人回答「是」，創下50多年來的歷史新低。為了因應民意變化，美國聯邦政府和州政府，正逐步放寬對大麻的限制，總統拜登去年還特赦因持有大麻入獄的犯人，目前美國已有21個州允許合法販賣娛樂用大麻，不過仍有半數以上的州政府，並未將大麻合法化，「大麻合法化」與否的議題，恐怕還有一段漫長的路要走。