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娛樂
2023-12-04 15:36:44

台灣網紅雪碧曾因外貌遭霸凌　花百萬元整容　大方分享術後對比照

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出道時以「整型美人」自居的雪碧，近日上節目大聊「整容改運可行嗎？」話題。

雪碧透露小學時因「長得黑又醜又矮小」，常被同儕霸凌，甚至還會被打；而她中學開始戴隱形眼鏡並偷用媽媽的化妝品，到了高中化妝技巧開始變好，且眼睛變大、皮膚也變白，再加上換了髮型，很多人說她長得像歌手林曉培，因此成了化工科的「科花」，有很多學長追求，也很常收到情書、愛心早餐。

雪碧坦言因透過化妝「變美」吸引到異性後，開始享受被捧在手掌心的感覺，也發現變成美女後有很多好處和特權，所以從高中開始就動了「想整鼻子」的念頭，她更坦言自己會參考自己喜愛的長相去醫美。

雪碧在《健康零距離》中大談整容經歷。（圖／三立提供）

雪碧透露小學曾被欺凌

雪碧透露小學時因「長得黑又醜又矮小」，常被同儕霸凌，甚至還會被打；而中學開始戴隱形眼鏡並偷用媽媽的化妝品，到了高中化妝技巧開始變好，眼睛變大、皮膚也變白，再加上換了髮型，很多人說她長得像歌手林曉培，因此成了化工科的「科花」，有很多學長追求，也很常收到情書、愛心早餐。

雪碧坦言因透過化妝「變美」吸引到異性後，開始享受被捧在手掌心的感覺，也發現變成美女後有很多好處和特權，所以從高中開始就動了「想整鼻子」的念頭，她更坦言自己會參考自己喜愛的長相去醫美。

雪碧曾分享整容前後對比。（圖／翻攝自雪碧YouTube）

雪碧患有嚴重的容貌焦慮

至於不少人會以某些女藝人為整型範本，在當天的節目中主持人與來賓也聊到「整得像昆凌，就可以有她的好命嗎？」另一位來賓面相學大師李行則強調答案當然是否定的，因為面相改了還是要搭配生辰八字還有紫微等其他要素，以及自我的修為。

此外，先前雪碧曾透露自己有嚴重的容貌焦慮，上節目分享全身上下幾乎都動過刀，當時全身抽脂就做了6次、鼻子、臥蠶4次、下巴2次；且她1個月沒有去醫美診所報到，就會覺得「不舒服」，粗估已花費逾800萬元新台幣進行療程。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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