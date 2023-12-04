台灣網紅雪碧曾因外貌遭霸凌　花百萬元整容　大方分享術後對比照

雪碧透露小學時因「長得黑又醜又矮小」，常被同儕霸凌，甚至還會被打；而她中學開始戴隱形眼鏡並偷用媽媽的化妝品，到了高中化妝技巧開始變好，且眼睛變大、皮膚也變白，再加上換了髮型，很多人說她長得像歌手林曉培，因此成了化工科的「科花」，有很多學長追求，也很常收到情書、愛心早餐。 雪碧坦言因透過化妝「變美」吸引到異性後，開始享受被捧在手掌心的感覺，也發現變成美女後有很多好處和特權，所以從高中開始就動了「想整鼻子」的念頭，她更坦言自己會參考自己喜愛的長相去醫美。

雪碧透露小學曾被欺凌 雪碧透露小學時因「長得黑又醜又矮小」，常被同儕霸凌，甚至還會被打；而中學開始戴隱形眼鏡並偷用媽媽的化妝品，到了高中化妝技巧開始變好，眼睛變大、皮膚也變白，再加上換了髮型，很多人說她長得像歌手林曉培，因此成了化工科的「科花」，有很多學長追求，也很常收到情書、愛心早餐。 雪碧坦言因透過化妝「變美」吸引到異性後，開始享受被捧在手掌心的感覺，也發現變成美女後有很多好處和特權，所以從高中開始就動了「想整鼻子」的念頭，她更坦言自己會參考自己喜愛的長相去醫美。