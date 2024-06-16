台灣網紅靜靜惡鬥AKB48前成員　爭奪啦啦隊女神地位

由中華職棒味全龍啦啦隊舉辦的「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」開放報名至今，已吸引超過上百位女孩報名參加，眾多藝人、演員、歌手、職籃啦啦隊、網紅、YouTuber、模特兒等，甚至前日本女團AKB48成員鈴木優香也到台灣參加徵選，獲選者也將成為練習生，受到球隊投入培訓資源等課程，進行訓練與考核，讓女孩們能夠在演藝職涯上，有更全方位且具有國際化的發展。

其中，在網上有十多萬人追蹤的高人氣直播主靜靜（李依靜）竟願意捨棄年薪百萬的直播收入，把直播的時間幾乎全部用來準備徵選，每月還自掏腰包近5位數，投入訓練、上課，只為了可以讓自己更有機會獲選。對此，靜靜表示：「徵選的機會，1年只有1次，錯過了就要等1年，成為小龍女啦啦隊是我的夢想，沒有什麼是比我徵選小龍女更重要的事了。」