台灣花蓮地震｜朱栢康身處台灣睡夢中被震醒 蘇麗珊首次遇地震自拍報平安

台灣花蓮對出海域今早發生7.3級地震，並帶來人命傷亡，是自1999年「921大地震」後，台灣25年來最強烈地震。
港星蘇麗珊昨日飛抵台北，今日遇上地震，由於是她首次碰上這樣的情況，坦言事發一刻以為是發夢︰「昨天晚上到了台北，第一次遇到地震，仲以為自己發緊夢，好似搭緊架船喺好大浪嘅海上面咁，書架上面啲嘢都搖到郁嚟郁去，之前仲好糾結要唔要自己住酒店，好在因為怕自己一個瞓搵咗間airbnb 房東係個媽媽，我仲喺床上面呆咗諗緊咩事佢即刻嗌我起身，我哋同佢隻狗狗攬埋一齊先無咁驚，希望在台灣的人都安全。」之後，蘇麗珊透過IG限時動態分享自拍照報平安。
身在台灣拍攝電影的朱栢康(朱康)，都因為地震從睡夢中驚醒，他就即時錄音向外界報平安，他稱：「今日喺台灣經歷咗一次，人生遇過最大嘅地震。但我都係喺睡夢中被震醒、搖醒。醒咗時候仲喺度諗，地震喎，台灣有地震都正常，跟住繼續瞓喺床上面，完全無任何行動。直到地震一直都無走過(餘震)，我先開始驚，覺得要起身，著返條褲，喺度諗點做，係咪要走出街，定匿喺枱底，然後地震停咗，我就陸續收到台灣朋友短訊電話問有無事，才知道今次地震原來咁強勁，佢哋自己都好驚。」朱康事後亦有走到戶外，指市面狀況暫時一切正常，他希望地震並無造成太大傷害，願當地朋友及市民平安。