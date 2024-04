台灣花蓮地震｜柯震東父親八千多萬台幣藝術品近全毀 余思霆老家冧天花

楊丞琳問候網民

前華姐冠軍余思霆亦在IG上載花蓮屋企的情況,相中所見廚房天花倒塌,房間有「冧櫃」。她留言說︰「家裡人都沒事,花蓮的老家有點小意外,但家人都安全,謝謝大家的關心。My families are all safe. Thank you all for caring. 希望沒有傷亡。」

楊丞琳先在限時動態發文問道︰「大家是否都平安呢?希望大家都平平安安!」之後楊丞琳再次發文:「嚇到不敢繼續睡,連去母親家的勇氣都沒有,明明距離這麼近。還是一直有餘震,大家今天出入務必注意安全。不停地聽到救護車和消防車的聲音,希望災情降到最低,大家都平安無恙!」