台灣花蓮地震｜柯震東父親八千多萬台幣藝術品近全毀 余思霆老家冧天花

柯震東的父親柯耀宗除了是服裝品牌老闆、投資影視娛樂之外，也有投資藝術收藏品，他在社交平台發布家中的情況，家中的收藏品散落一地，他不禁心痛留言說︰「可惜⋯⋯心疼了我的一些收藏。」不少人安慰他人平安就好了，同時也有人說出這批散落一地的收藏品價值︰「人平安比較重要，但可惜了這八千多萬的收藏品。」

台灣花蓮對出海域今早(3日)7時58分發生7.3級地震，地震震央位於花蓮東南約25公里外海，震源深度15.5公里，全台感覺強烈震動1分鐘。不少台灣藝人，如舒淇等相繼出PO報平安及為今次地震祈禱能平安度過今次天災。

楊丞琳問候網民

前華姐冠軍余思霆亦在IG上載花蓮屋企的情況，相中所見廚房天花倒塌，房間有「冧櫃」。她留言說︰「家裡人都沒事，花蓮的老家有點小意外，但家人都安全，謝謝大家的關心。My families are all safe. Thank you all for caring. 希望沒有傷亡。」

楊丞琳先在限時動態發文問道︰「大家是否都平安呢？希望大家都平平安安！」之後楊丞琳再次發文：「嚇到不敢繼續睡，連去母親家的勇氣都沒有，明明距離這麼近。還是一直有餘震，大家今天出入務必注意安全。不停地聽到救護車和消防車的聲音，希望災情降到最低，大家都平安無恙！」