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娛樂
2024-02-18 09:45:46

台灣藝人林千又控訴富商男友家暴　反被指當第三者致元配「一度想不開」

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台灣藝人林千又控訴富商男友家暴　反被指當第三者致元配「一度想不開」

台灣藝人林千又日前爆出，新男友是40歲的台積電供應商賴姓富商，又在IG限時動態訴說自己遭到男友家暴，還指控男友的好友、匯聚公司老闆Kevin Kuo詆毀、污衊。對此，Kevin Kuo也在Facebook反擊：「林千又害人離婚還破壞家庭。」

被男友懷疑與前男友有染

林千又先是在IG限時動態放上家中凌亂的樣子，控訴「會打人的男人，真的可以下地獄」，哭訴被男友懷疑與前男友有染，對方不但對她施暴、闖進她家偷手袋，甚至把她家弄得一團糟，害她共損失600多萬元台幣（約150萬港元），她已提告男友偷竊、侵入、妨害名譽、毀損、傷害等，要用司法程序為自己討公道。

林千又指控：「你有沒有過你開刀的時候誰在照顧你，你前妻在哪裡？拿了一億後爽爽過日子，你有沒有想過，今天沒有我你可能就心肌梗塞走了，你在打我的時候，你有想過我這三年怎麽照顧你的嗎？」她表示自己很心痛。

疫情期間就介入富商婚姻

除了男友以外，她還提到了男友的好友、匯聚公司老闆Kevin Kuo詆毀、污衊她，對此，Kevin Kuo也在Facebook反擊：「林千又害人離婚還破壞家庭。」

另有讀者向《中天新聞網》爆料也稱，林千又早在疫情期間就介入賴姓富商與元配婚姻，兩人為林千又離婚，元配更為此心力憔悴一度想不開。林千又就此反駁，指富商夫妻感情早已破裂，婚姻失敗的責任不在於她。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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