台灣記者葛斯齊爆料闖禍 撰長文向林俊傑道歉

日前大S的前夫汪小菲被台灣資深記者葛斯齊在直播連環爆出「黑材料」，其後林俊傑、迪麗熱巴、鹿晗、小S老公許雅鈞等亦相繼中招，分別登上微博熱搜，更引發軒然大波。經過一晚的沉寂，葛斯齊在社交平台撰長文撲火，並分別向林俊傑及許雅鈞致歉。

他表示直播只是單純分享過往的記者經歷，沒想到會造成網友扭曲誤解。他又澄清差點拍到迪麗熱巴和鹿晗在日本約會，許雅鈞與飯局妹食飯的報道：「第一，我沒說過熱巴和鹿晗一起出遊日本，他們前後差3天，只是我分別巧遇在同酒店進出，鹿晗知道我是狗仔時，打趣問我拍誰，我開始四兩撥千金，鹿晗自答熱巴嗎？ 我才驚嚇到，他是非常可愛的年輕人，他的回答已經明顯告訴我他們就是好朋友！和網友期待的不一樣，我只是想表達在日本都能巧遇，而且當時還是香港同事3天前掉的獵物。再來是小S老公許雅鈞，謝謝你認同我的消息屬實，那天桌上朋友眾多，我也不好說哪位是友人，但我知道她私下有在接飯局，我收到了線報，我只是表示狗仔沒錢做不了案子，沒有別的意思冒犯了」。

葛斯齊更向林俊傑道歉寫道：「最後金曲歌王JJ，那些上過社會版面的事情，我們就交由世人去判斷，網友想看狗仔PK歌王，我不會上當的，昨天直播太多網友想著你，我只是提了一下過去報導的事，很不好意思打擾了！請大家不要讓藝人聽聞到狗仔就害怕厭惡好嗎？我出現只是一陣風而已，就算有料，很多你情我願的事情，沒有傷害到社會，料我自己都會吞下去！日後我會更小心言行，很抱歉給大家帶來困擾了。謝謝S媽媽指教，我過去這幾次發言純屬個人正義感作祟，我在臉書上講的事，接受採訪的事沒有收到任何一毛錢，我認為很多事比金錢重要，通告上也是基於同行的幫忙有收微薄車馬費，就算有人私下抖內我也是婉拒了，很不好意思因為自己還讓您被記者打擾了，祝平安健康」。