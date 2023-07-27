台灣辣模「蔡瑛紋」倒貼渣男還遭家暴致流產　分手後被要脅發布裸照

記者官有紘／綜合報道 台灣前AV導演圤智雨今（25）日在Facebook發文表示，擁有外號（蔡總統）的辣模「蔡瑛紋」日前遭前男友騙錢、家暴，不僅如此還害她流產，對方還是孩子的爸爸，前男友卻不承認，重點是這個前男友現在變成通緝犯，尚未落網。 蔡瑛紋表示，日前她交了一個男朋友，並且在一起有長達6年的時間，不過現在已經分開至少有2年，她坦言曾經是前男友經濟支柱，不僅房租都是她在繳納，甚至前男友要求以做生意為由要求借40萬元新台幣（約9.98萬港元），她也是馬上籌到錢資助前男友。

拿錢和別的女人去開房 只不過有一次，前男友在她離台的時候，偷偷把錢轉走，甚至家中放的錢也被偷走，更誇張的是她在外期間怕前男友沒錢吃飯，所以匯錢給他，結果他竟然把那些錢拿竟和別的女人去開房，後來「這些全部有人證很多事他自己也有承認」，甚至還會打人進醫院好幾次，「打完我在跪着哭着求我原諒連他媽都有看到」。 更可惡的是蔡瑛紋曾經還懷孕過，只不過前男友卻否認孩子是他的，因此憤而之下對她施暴害她流產，結果以為分手後事情能平息，沒想到前男友卻威脅要把裸照散布到網上，蔡瑛紋表示：「太多太多說不完了，連他媽媽都要我報警等等，說他兒子沒救了」。她在文末透露前男友目前被通緝中，連男方媽媽都對自己兒子感到失望。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章