台灣都市傳說｜Ah Gi跟「鬼王」潘紹聰赴台拆解靈異檔案 去猛鬼勝地案件重演

台灣一直流傳不少恐怖的都市傳說，「鬼王」潘紹聰、Ah Gi樊沛珈主持的全新ViuTV節目《台灣都市傳說》，早前飛抵寶島展開拍攝，探討紅衣小女孩等經典靈異傳說，並到訪當地著名鬧鬼勝地，二人冒著挑戰精神 ，以案件重演去帶領香港觀眾來作驗證。

台灣多年來一直有許多的民間靈異傳說，每一個的民間傳說大部分都跟鬼怪有關，甚至因為這樣而導致人們失蹤、死亡、纏身、患病、自殺等等，真人真事發生又或是當地的傳聞，把過去不同新聞或報道影片的真實記載作模。這次拍攝，將由「鬼王」潘紹聰帶領Ah Gi遊走台灣擔任靈異節目主持人，近至北，遠至中南部，一同拆解都市傳說帶來的靈異案件，一同為台灣的靈異與傳聞檔案展開序幕，考驗主持人們的應變能力與膽量，務求以最真實的檔案事件、最寫實的靈探拍攝、最有感的傳說揭秘，從節目中一一將台灣的都市傳說展現在觀眾的眼前。