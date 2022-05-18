台灣金曲獎｜蔡健雅獲８項提名最威水 黃明志、陳芳語《玻璃心》爭年度歌曲

第33屆台灣金曲獎今日在三創生活園區舉行入圍名單公布記者會，盧廣仲先聲奪人，以《勵志論》今屆角逐華語男歌手獎、最佳作曲人獎等四項提名，盧廣仲開心地說：「謝謝金曲獎，謝謝我的公司和專輯製作夥伴，祝大家端午節快樂。」盧廣仲今次與許鈞、黃宣、馬念先、裘德、崔健角逐金曲獎歌王；最佳華語女歌手獎方面，蔡健雅、Karencici、詹雯婷、魏如萱、以莉高露、袁婭維問鼎歌后寶座，當中蔡健雅更成為今次入圍之大贏家，事關她的《DEPART》有份爭年度專輯，《Bluebirds》亦打入年度歌曲的最後八強，總共有八項提名，成為今屆獲得最多提名的單位。

遭小粉紅狙擊

年度歌曲獎方面，除了蔡健雅的《Bluebirds》外，黃明志與陳芳語合唱的《玻璃心》亦榜上有名，其他對手還有韋禮安主唱的電影《月老》主題曲《如果可以》、茄子蛋為《當男人戀愛時》包辦的《愛情你比想的閣較偉大》、黃連煜與桑布伊合作的《滅人山》、徐佳瑩的《雛形》、魏如萱《奶奶》及Øzi跟蛋堡合作的《跑馬燈》。《玻璃心》在YouTube創下4537萬人次的收看成績，由於歌詞敏感，被中國小粉紅認為有辱華成份，令到黃明志恐遭中國市場全面封殺。黃明志感謝金曲獎評審讓他在今年入圍了兩個大獎：「謝謝台灣的民主自由，謝謝每一位一路來支持著黃明志的朋友們。台灣我來啦！」另外，大熱台劇《想見你》主角許光漢就以同名專輯爭最佳新人獎。