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娛樂
2024-05-17 21:15:48

台灣金曲獎2024｜林家謙首度入圍變陳家謙 已故李玟不合資格獲特別貢獻獎

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台灣金曲獎2024｜林家謙首度入圍變陳家謙 已故CoCo李玟不合資格獲特別貢獻獎

林家謙為陳奕迅編曲兼任監製的《社交恐懼癌》，首次入圍「最佳單曲製作人獎」。

35屆金曲獎頒獎禮將於629日假在台北小巨蛋舉行，大會昨日公布入圍名單，最佳華語男歌手獎屬林俊傑(JJ)Marz23MC Hot Dog熱狗、裘德及許鈞之爭，JJ有望三度封歌王。陳奕迅雖曾進入複選，但以票數不足為理由，最終無緣角逐。最佳華語男歌手獎方面，由楊乃文、孫盛希、9m88、蘇運瑩及袁婭維角逐，之前呼聲甚高的梁靜茹、王心凌卻未能入圍。

大會公布入圍名單時，卻把林家謙讀成「陳家謙」。

大會公布入圍名單時，卻把林家謙讀成「陳家謙」。

林家謙為陳奕迅編曲兼任監製的《社交恐懼癌》，首次入圍「最佳單曲製作人獎」，不過大會公布入圍名單時，卻把林家謙讀成「陳家謙」，家謙在社交平台po了公布他作品入圍的片段，並寫道︰「第一次入圍陳家謙感謝陳爸爸carry非常感謝每一位參與既社交恐懼I人」。

另外，去年7月離世的歌后李玟(CoCo)生前最大遺憾是未能拿到金曲獎，不少網民盼CoCo能獲頒特別貢獻獎。可惜，CoCo因並非台灣人而被指不符合資格，確定無緣獲今屆金曲貢獻獎。李玟曾為電影《臥虎藏龍》唱出歌曲《A Love Before Time》，入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，她也是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮舞台獻唱的華人歌手，及在NBA籃球賽中場，以首位華人歌手身份演唱美國國歌， Fans認為李玟在樂壇的貢獻及成績，應獲頒特別貢獻獎。

去年7月離世的李玟，生前最大遺憾是未能拿到金曲獎。

去年7月離世的李玟，生前最大遺憾是未能拿到金曲獎。

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