台灣金曲獎2024｜林家謙首度入圍變陳家謙 已故李玟不合資格獲特別貢獻獎

第35屆金曲獎頒獎禮將於6月29日假在台北小巨蛋舉行，大會昨日公布入圍名單，最佳華語男歌手獎屬林俊傑(JJ)、Marz23、MC Hot Dog熱狗、裘德及許鈞之爭，JJ有望三度封歌王。陳奕迅雖曾進入複選，但以票數不足為理由，最終無緣角逐。最佳華語男歌手獎方面，由楊乃文、孫盛希、9m88、蘇運瑩及袁婭維角逐，之前呼聲甚高的梁靜茹、王心凌卻未能入圍。

林家謙為陳奕迅編曲兼任監製的《社交恐懼癌》，首次入圍「最佳單曲製作人獎」，不過大會公布入圍名單時，卻把林家謙讀成「陳家謙」，家謙在社交平台po了公布他作品入圍的片段，並寫道︰「第一次入圍，陳家謙感謝陳爸爸carry。非常感謝每一位參與既社交恐懼I人」。