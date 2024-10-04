台灣鋼琴網紅子宮生19厘米腫瘤　慨嘆人生就是有很多意外

台灣網紅「我是江老師」過去拍攝鋼琴教學影片，個性直率、大方收穫不少粉絲喜愛。3日她突然發文透露，自己子宮內長了一顆19厘米大腫瘤，嚴重可能要把整個子宮拿掉，令她一度崩潰大哭。

猜想是不是便秘造成

江老師3日在社交平台表示，前陣子她發覺自己變胖了、小腹變大，猜想是不是便秘的造成，接着她開始積極健身、重訓、有氧和開始飲食控制，小腹卻還是一樣大，於是先去肝膽腸胃科看看。

江老師透露，經過醫生超音波檢查後，懷疑她肚子裏長了20厘米的腫瘤，因此立刻幫她到婦產科，做更精細的檢查。報告出爐後，醫師表示：「如果是完整的一顆瘤，通常可以很快速判斷是良性的，但是由於這個長的太不乖了，有很多間隔，間隔的牆壁越厚，就越有可能病變。」最後透過斷層掃描發現，她的卵巢裡長了19厘米的腫瘤。