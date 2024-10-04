台灣鋼琴網紅子宮生19厘米腫瘤　慨嘆人生就是有很多意外

台灣網紅「我是江老師」過去拍攝鋼琴教學影片，個性直率、大方收穫不少粉絲喜愛。3日她突然發文透露，自己子宮內長了一顆19厘米大腫瘤，嚴重可能要把整個子宮拿掉，令她一度崩潰大哭。
猜想是不是便秘造成
江老師3日在社交平台表示，前陣子她發覺自己變胖了、小腹變大，猜想是不是便秘的造成，接着她開始積極健身、重訓、有氧和開始飲食控制，小腹卻還是一樣大，於是先去肝膽腸胃科看看。
江老師透露，經過醫生超音波檢查後，懷疑她肚子裏長了20厘米的腫瘤，因此立刻幫她到婦產科，做更精細的檢查。報告出爐後，醫師表示：「如果是完整的一顆瘤，通常可以很快速判斷是良性的，但是由於這個長的太不乖了，有很多間隔，間隔的牆壁越厚，就越有可能病變。」最後透過斷層掃描發現，她的卵巢裡長了19厘米的腫瘤。
沒有任何人應該承受這些
江老師不久動手術開刀移除腫瘤，如果化驗結果為良性腫瘤，一邊的卵巢以及部分輸卵管也要一併切除，若是惡性腫瘤，整個子宮、卵巢、輸卵管以及部分淋巴，必須全部拿掉。
江老師坦言，常常聽見電影中患有絕症的主角說「為甚麼是我」，不過她並沒有這樣想：「我想的是 『沒有任何人應該承受這些』，然而人生我們就是會有許多意料之外的安排，沒有人應該要承受這些，但當你遇到了也只能開始學習去面對，這顆球不會不見，我們也不能奢望他像是做個夢一樣，起床就會憑空消失，所以我們能做的僅有努力的治療，而其他部分就是靠『心』的調適。」
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