台灣電影《（真）新的一天》奪金馬最佳攝影 導演陳宏一訪港宣傳

台灣電影《（真）新的一天》（Fish Memories）本月在港上映，導演陳宏一近日來港，上周四起到今天一連四日出席部份場次的映後分享會，跟香港觀眾見面。 InD Blue (藍空間) 成立20周年，今個月安排台片《（真）新的一天》在港獻映，陳宏一導演已現身四場在尖沙咀 iSQUARE英皇戲院的場次，在放映後接受影迷發問；繼昨日傍晚之後，陳宏一還會出席於星期三（6月12日）晚上7時半的場次見本地影迷。

《（真）新的一天》由來自馬來西亞的李銘忠主演，夥拍新生代演員王碩瀚、虹茜，電影在台灣金馬獎上勇奪最佳攝影獎項，李銘忠還揚威羅馬亞洲電影節的最佳男演員獎，並入圍三項台北電影獎，包括最佳男主角、最佳攝影及最佳美術設計。《（真）新的一天》講述事業有成的趙子傑(李銘忠飾），無意間遇見與自己同月同日生的少年尚（王碩瀚飾）及少女真真（虹茜飾），因羨慕年輕的自由而被吸引，串起一場兩個世代「三人行」瘋狂愛戀，直到「沉船」，趙子傑才發現進入了一場被設計的人生圈套。