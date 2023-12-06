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娛樂
2023-12-06 12:35:00

台灣電競協會頒獎風波 Toyz道歉兼敲爛冠軍戒指宣布退出電競圈

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Toyz打爛冠軍戒指，宣布與電競圈再無關係。（圖／翻攝Toyz YouTube）

台灣「2023星光電競大賞」4日舉辦，主辦方邀請Toyz頒獎給統神，讓他當眾發怒。對此，Toyz於5日晚間直播道歉，並敲爛冠軍戒揚言退出電競圈，吸引6萬人在線觀看。第4屆星光電競大賞為電競圈的年度盛事，豈料主辦單位卻邀請神秘嘉賓Toyz頒發「娛樂效果獎」，統神看到頒獎人是Toyz後，直接走上台搶MIC說話，直接發怒：「找販毒的來頒獎，到底在搞什麼！販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛！販毒狗。」

Toyz道砸爛冠軍戒指。（圖／翻攝Toyz YouTube） 電競協會找來前世界冠軍Toyz（中）擔任頒獎人，給死對頭統神張嘉航（右）引發討論，如今電競協會也再度道歉。（圖／翻攝自星光電競大賞）
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Toyz：生存在電競圈早已是隻老鼠

對此，Toyz於5日晚間11時許開直播，並對於4日的電競大賞做出回應。畫面中，可見Toyz拿鐵鎚，將英雄聯盟2012賽季世界大賽冠軍的冠軍戒指，用力猛敲數次並表示：「日後與電競相關活動都不要找他，Toyz這個名字在電競圈，只有負面影響力，所以就當他從未打過電競，因為吸毒關係早被大眾認為，生存在電競圈早已是隻老鼠」。Toyz敲完戒指後，隨後播放佛經，讓陪聽的6萬多人陪著他一起聽，許多粉絲邊聽邊留言，「看來他現在是真的很需要這首歌」、「本來是想上來笑笑的，看椅子這樣，很難過」、「​我的青春，中路野獸」、「身心靈都淨化了」、「佛教台最高人數紀錄」、「​Toyz於2023.12.5傍晚離開電競圈」、「6萬人普渡現場，開放迴向」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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