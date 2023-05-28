台灣音樂人李坤城臨終娶小40歲女友　子斥繼母謀家產拒理後事：這也叫真愛？

李卓軒藉由父親李坤城的Facebook發文，表示：「海葬當天『家屬』只有我和姑姑到場，林小姐怕負擔喪葬支出直接神隱，整個後事過程我都有通知她來，她只回『我不需要參加』。人走茶涼，物是人非。」

台灣知名音樂人李坤城於今年4月因大腸癌過世，享壽66歲，臨終前於2月在深切治療部與小40歲的林靖恩結婚。不過於5月28日, 其子李卓軒在Facebook發文，指林靖恩在李坤城海葬當天不見蹤影，原因是害怕支付喪葬費用，還直接說：「我不需要參加」。

「整天喝酒打電動破壞東西」

李卓軒也透露，父親李坤城反覆接受化療，進出深切治療部，然而林靖恩最關心的就是他的手能夠好起來，才能寫文件立遺囑分財產給她：「後來他用結婚方式偷過房產我也知道也看在眼裏，但是我忍了，因為這樣她才肯放過我爸轉到安寧。」

他感嘆父親已經全身插滿管子，每天生不如死：「若妳要房產就給妳吧，把我爸還給我，讓他好好走吧」

對於林靖恩，李卓軒也指控她：「整天在老家喝酒打電動，破壞東西摔東西，從小長大的老家被搞得烏煙瘴氣，這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」。李卓軒也說，父親在過世之前已經把房子抵押貸款4次，「林小姐沒有工作等法拍而已」。對此，《中天新聞網》求證林靖恩，無回應。

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