台灣KOL林倩歐遊拖床褥去露台打卡 網民斥丟架：沒必要為拍照這樣

林倩日前到意大利工作，退房前上載照片至IG限時動態；從照片所見，除咗見到佢所住嘅酒店房望到米蘭大教堂（Duomo di Milano）之外，林倩仲疑似將床褥移到露台自製打卡場景，仲側躺咁食Pizza，寫道：「退房前自己造景，夢幻程度成（更）上一層樓，快沒時間了，披薩吃很快。」

網民：拜託不要丟臉丟到國外去

限時動態PO出無耐就有網民於討論區以「林倩在國外飯店這樣做⋯？」為題發文，分享林倩IG限時動態截圖，認為佢嘅行為實在太誇張，唔少網民留言表示：「拜託不要丟臉丟到國外去好嗎」、「其實真的沒有很好看，感覺太擠了，單純站在陽台上吃披薩就很好呀」、「為了拍照想紅無所不用其極」、「為什麼會認為有放回去移回去就好了？這是床，不是只是張椅子耶，是床欸！真的不離譜嗎？」、「副業是搬家工人嗎」、「真的沒必要為了拍照這樣，人生好可悲」 等等。之後，林倩助理代為澄清，表示林倩拍照嘅「床褥」其實係椅子，只係布置得好似床墊咁，而林倩影完相都有將椅子放回原位，亦指酒店對此無意見，希望大家唔好再以訛傳訛。