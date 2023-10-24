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娛樂
2023-10-24 15:53:00

台灣KOL「貓的戀愛史」貼孕照自爆為紅女扮男裝再扮偽娘 網民不受落反揭疑似男兒身舊照

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台灣KOL「貓的戀愛史」貼孕照自爆為紅女扮男裝再扮偽娘

台灣KOL「貓的戀愛史」貼孕照自爆為紅女扮男裝再扮偽娘

 

台灣網紅小妹哥（王筠嫣）過去以偽娘形象受到注意，並以「貓的戀愛史」經常於社交平台分享火辣艷照。不過，當人人以為佢係個男人之際，今年8月佢就自曝自己為咗想紅先女扮男裝再假裝成偽娘，又公開孕照，表示曾於美國產子，現與孩子父親因為某些因素而分開。不過，就有部分網民質疑其真偽，揭發佢之前申請過役男出境申請，又曾於帳號詢問有關服兵役嘅問題及出文大談男人性事等等，而且有網民將小妹哥孕照上傳至AI圖片檢測網站，其辨識結果為AI生成，真實性別惹起質疑。  

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網民：最高境界，連自己都騙

事隔兩個幾月，小妹哥又再發文再度澄清自己女性身份：「很抱歉，過去不懂事加上心理變態所以假裝成是男的，但其實一直以來我都是女的...我不是偽娘也不是男的，就是個女人、女孩子，也曾經生過一個小寶寶，不過我心裡住了一個大叔就是。」

不過，好多網民都唔接受小妹哥呢個講法，更有網民直接貼出疑似係小妹哥過去男兒身嘅舊照，表示二人鼻子、臉型及嘴巴都非常相似，其他網民驚呼呢個係騙人最高境界：「最高境界，連自己都騙」、「好了啦 我知道下次又變成哥了」、「現在性別可以自己決定嗎，變來變去，是男人就說啊」、「現在突然想改當女的？這樣可以比較紅嗎？」等等。不過，小妹哥就事件回應香港媒體，再強調自己性別真係女性，表示網民提到兵役問題唔係佢問嘅，解釋就算自己真係男性，都會因為自己係聽力障礙者而唔洗當兵。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

部分網民質疑「貓的戀愛史」扮女人

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