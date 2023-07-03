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娛樂
2023-07-03 14:10:00

台灣metoo｜台版N號房？吳子嘉爆陳建州靠演藝圈「仲介色情」認識有錢人：媒體都不敢報

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黑人陳建州（左），大牙（右）。（圖／擷取自Now TV YouTube頻道）

即時中心／綜合報道

「黑人」陳建州日前遭藝人大牙爆料性侵未遂，他雖嚴正否認並與妻子范瑋琪對大牙提告求償1000萬元，未料藝人郭源元、台鋼獵鷹DJ妖嬌也陸續在facebook上指遭其性騷擾，讓風波越演越烈。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉(7月1日)在網路節目中爆料，陳建州透過演藝圈「仲介色情」的關係認識很多有錢人，宛如韓國演藝圈「N號房」翻版，表示：「這件事情媒體都不敢報！」

陳建州被網友挖出侵犯大牙的前8天，在飯店房間內偷拍對方美腿。（圖／翻攝自陳建州facebook）

陳建州被網友挖出侵犯大牙的前8天，在飯店房間內偷拍對方美腿。（圖／翻攝自陳建州facebook）

吳子嘉：必須將黑人的金脈切掉

吳子嘉昨天在網路節目「董事長開講」中指出，他日前聽到某位娛樂記者提到，陳建州曾經說過：「我不要成為很紅的人，我要成為很有錢的人！」當時吳子嘉才明白，黑人透過演藝圈「仲介色情」的關係認識了很多有錢人，宛如韓國演藝圈「N號房」的翻版，吳子嘉表示，「這些事情我不知道還有待調查，不過有些當事女性可能基於生活壓力，可能收取一些……做一些……，這東西就是大家歡喜甘願」。吳子嘉直言，陳建州就是怕案子被揭發，所以才耍流氓對大牙提告。吳子嘉怒道，必須將黑人的金脈切掉，他後面有一股龐大力量，「這件事情台灣媒體都不敢報，立委也不敢講，這是很奇怪的事情，黑人背後可能有一堆跟他有同樣癖好的富二代，他必須掩護這些惡勢力的發展。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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