台灣metoo｜台版N號房？吳子嘉爆陳建州靠演藝圈「仲介色情」認識有錢人：媒體都不敢報

吳子嘉：必須將黑人的金脈切掉

吳子嘉昨天在網路節目「董事長開講」中指出，他日前聽到某位娛樂記者提到，陳建州曾經說過：「我不要成為很紅的人，我要成為很有錢的人！」當時吳子嘉才明白，黑人透過演藝圈「仲介色情」的關係認識了很多有錢人，宛如韓國演藝圈「N號房」的翻版，吳子嘉表示，「這些事情我不知道還有待調查，不過有些當事女性可能基於生活壓力，可能收取一些……做一些……，這東西就是大家歡喜甘願」。吳子嘉直言，陳建州就是怕案子被揭發，所以才耍流氓對大牙提告。吳子嘉怒道，必須將黑人的金脈切掉，他後面有一股龐大力量，「這件事情台灣媒體都不敢報，立委也不敢講，這是很奇怪的事情，黑人背後可能有一堆跟他有同樣癖好的富二代，他必須掩護這些惡勢力的發展。」

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