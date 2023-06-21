台灣metoo｜回帶炎亞綸一腳踏3船 專吼靚仔小鮮肉

炎亞綸於05年被星探發掘，其後與吳尊、汪東城、辰亦儒組成男子組合飛輪海而爆紅，人氣至今依然旺盛，每年拍攝不同劇集、電影、綜藝及廣告，更被黃子佼認證炎亞綸是「代言王」。同時，他在音樂上的發展亦不錯，可說是多棲藝人。近年，他亦開拓飲食、時裝等生意。 他不時透過社交平台對環保、社會、政治、娛樂等議題抒發己見。今次自己捲入metoo風波，他再次展示高超的公關技巧，不但承認與耀樂拍拖，更反過來多謝對方令他可以跟公眾坦承一切。

耀樂提到跟炎亞綸交往期間，對方曾一腳踏幾船，最後他難忍對方花弗而分手。然而，他在文中提及炎亞綸於18年「被A、B、C男爆劈腿的時候」，自己因為太愛對方，拒絕跟這三人一齊向周刊爆料，大眾亦再次回帶炎亞綸當年一腳踏三船的報道。 當年台灣有周刊指炎亞綸同時與A、B、C男交往，更有他與三男咀咀的親密照片。周刊稱炎亞綸是以同一招數追求他們，如透過短訊噓寒問暖，又會自彈自唱冧對方，更會向對方情深告白，並指他喜歡的男生類型非常相似，偏愛靚仔小鮮肉。報道指A男與炎亞綸交往兩年之後，發現他同時與B男及C男交往。A男更指在交往期間，炎亞綸會幫他付房租、買禮物，去國外工作還訂機票讓對方來找他一起旅行，追愛招數相當偶像劇。