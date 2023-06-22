台灣metoo｜《地獄里長》導演遭指控摸女演員私處 劇組宣布除名

台灣「metoo」事件燒過不停，繼許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO及涉偷拍性愛影片的炎亞綸之後，再有一名女演員指控曾遭獲頒金馬獎最佳創作短片獎的導演游智煒性侵。游智煒有份執導許傑輝參演的《地獄里長》，他於晚上發文致歉，並指自己犯事可能與成長過程有關，但網民對他把大部份責任歸咎在家庭問題大感不滿。

借醉行兇圈中慣犯 游智煒過去數日曾就台灣的metoo事件作評論，但他的言論被指傾向要求受害人放過加害者，令不少網民大感譁然。其後有不少曾與他共事過的幕後工作人員，包括電影《搖滾樂殺人事件》的製片助理、導演林亮君等，亦先後指控曾遭游智煒不禮貌對待，包括傾討電影剪接問題時，游智煒突然伸手捏了女工作人員的大腿，並指他一貫套路是借醉行兇。 該名工作人員說︰「(他)廣發文邀約各種臉友到他家吃飯喝酒聊心事，最後一定是喝酒醉，開始言語、肢體騷擾、甚至性侵。事後女生求證，才輕描淡寫的說一句：『真假，很對不起，我喝醉忘記了。下次讓我請你吃飯彌補你。』或是開始分享自己媽媽的住院照片，試圖打溫情牌把受害者的痛苦不痛不養的轉移到瑣事上，造成受害者錯亂認為是不是自己想得太嚴重了，甚至同情該導演家庭經歷，滿滿被情感勒索及操控的痕跡。亦曾聽過業界友人分享，覺得此人就是喝酒誤事。」