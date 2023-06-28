台灣metoo｜大牙十年前疑黑人陳建州性騷擾事件隔日「扁嘴相」 網友：真相揭曉了

大牙（周宜霈）昨天（27日）發文爆料直指陳建州帶她去香港出差錄節目時，在飯店對她性騷擾，引發軒然大波，而她在事發隔天貼出的一張扁嘴照，當時有粉絲好奇問她「為什麼不笑」，如今也被網友解讀成是被黑人如此對待後，心情受到影響。

網民還原大牙10年前扁嘴「真相」

回顧整宗事件，據大牙表示，事件發生在2012年7月18日凌晨，當時黑人已經跟范瑋琪結婚，而黑人對她言語騷擾外，還疑似想性侵她，而她隔天在facebook貼的一張扁嘴照，跟前1天的機場歡樂合照表情有很大落差，當時有粉絲留言問她：「為什麼不笑。」而這個扁嘴，也在昨天性騷擾事件爆發以後，被網友留言表示：「這個表情背後的真相，在今天揭曉了」，意指大牙應是被黑人如此對待後，在隔天拍照時心情不好。而對大牙的爆料，黑人昨天也委請律師發聲明，內容直指：

「關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文,內容全然不實,當事人將委請本律師追究法律責任,並嚴正聲明如次，當事人絕對支持現今Metoo風氣,鼓勵受害人勇於為自己權益發聲,呼籲男女性均應保護自己遠離不平等之性對待,是有價值且正面的意義,但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為，2012年7月香港錄製節目行程,當事人均為團體行動,絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實,周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實，當事人行事坦蕩,如有行為缺失絕對願意積極面對,但若有不實指控,無端耗費社會大眾視聽及媒體資源,實為不妥。本律師將依當事人委託,依法追究相關法律責任。」

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