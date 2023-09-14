台灣metoo｜大牙已到香港警署報案 呼籲黑人配合調查

台灣藝人「黑人」陳建州被「大牙」周宜霈指控11年前在香港某酒店性侵，黑人反告她誹謗，大牙今天（14日）首度出庭，並在中午透過社交平台發聲，表示已在香港完成報案程序。

捍衛個人權益

大牙就今日首次出庭坦言壓力非常大，也沒想過說出個人經歷成了台灣Me Too風波中第一個被告的人，並寫：「這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大，我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裡第一個被告的人，這也讓整個me too運動停在這裡，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！但為了我自己，以及其他和我有著相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？」對此，大牙近月來尋求台灣與香港等多方專業建議，已經在香港律師陪同下到案發地的香港警署報案，她寫：「以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。」至於在台灣惹上官非，大牙表示因為全案已進入正式司法程序，目前細節部分不方便多談，未來會積極配合調查讓事實真相早日查明。

今年6月，黑人遭大牙發文控訴性騷擾，隨後提告求償1千萬台幣，但後來撤回民事訴訟，提告刑事妨害名譽罪。台北地檢署8月16日以告訴人身分被傳喚，歷經1小時的應訊後，他在大雨中停步讓記者拍照，既鞠躬又在離去前擺出俾Like手勢，引起討論。