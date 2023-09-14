熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
娛樂
2023-09-14 12:04:46

台灣metoo｜大牙已到香港警署報案 呼籲黑人配合調查

分享：
台灣metoo｜大牙已到香港警署報案 呼籲黑人配合調查

「大牙」周宜霈公開指控「黑人」陳建州曾於11年前在香港某酒店發生性侵行為。

台灣藝人「黑人」陳建州被「大牙」周宜霈指控11年前在香港某酒店性侵，黑人反告她誹謗，大牙今天（14日）首度出庭，並在中午透過社交平台發聲，表示已在香港完成報案程序。

捍衛個人權益

大牙就今日首次出庭坦言壓力非常大，也沒想過說出個人經歷成了台灣Me Too風波中第一個被告的人，並寫：「這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大，我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裡第一個被告的人，這也讓整個me too運動停在這裡，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！但為了我自己，以及其他和我有著相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？」對此，大牙近月來尋求台灣與香港等多方專業建議，已經在香港律師陪同下到案發地的香港警署報案，她寫：「以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。」至於在台灣惹上官非，大牙表示因為全案已進入正式司法程序，目前細節部分不方便多談，未來會積極配合調查讓事實真相早日查明。

今年6月，黑人遭大牙發文控訴性騷擾，隨後提告求償1千萬台幣，但後來撤回民事訴訟，提告刑事妨害名譽罪。台北地檢署816日以告訴人身分被傳喚，歷經1小時的應訊後，他在大雨中停步讓記者拍照，既鞠躬又在離去前擺出Like手勢，引起討論。

 

大牙今天在台灣首度出庭，並表示已在香港報警。 「黑人」陳建州反告「大牙」周宜霈誹謗，風波於台灣娛樂圈鬧出滿城風雨。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受