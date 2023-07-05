台灣metoo｜大牙facebook傳遭水軍洗版 抽水王Matt leung一夜紅遍台灣

台灣藝人黑人陳建州被《我愛黑澀會》成員大牙（周宜霈）指控曾被對方性騷擾。其後有傳黑人找水軍(網絡打手)攻擊大牙的社交平台，大牙對於水軍攻擊處之泰然，並謂︰「感謝提醒，雖然並不意外。既然我敢出面陳述事實經歷，必定堅持勇敢面對這一切，謝謝那些在後面撐著我的你們，我會加油。」

Matt Leung抽水留言被報導 其後大牙的facebook出現大量一致留言，慘遭網絡打水攻擊。香港網上抽水王Matt Leung亦跟風湊熱鬧，到大牙的帖文以簡體字留言說︰「任務︰請統一發以下這句 不要亂污衊我黑哥！請拿出實證。」之後再回覆自己的留言說︰「忘了刪上面那句、如何刪除？」香港網民對Matt Leung這種抽水留言見慣不怪，但因為文化差異問題，他的留言引來台灣媒體注意，並加以報導，稱有「水軍留言被發現疑似露餡出包。」

有多間台灣媒體報導Matt Leung的抽水留言。