台灣metoo｜宥勝好老公形象崩壞 承認性騷優女員工：對所造成的傷害及陰影感到抱歉

台灣演藝圈「＃me too」事件陸續有來。男星宥勝自2015年與太太小嫻(蕾媽)結婚，雖已淡出幕前，但一直都是大眾眼中的好老公、好爸爸，早前更發千字文維護被指似「菲傭」的妻子，又曾為太太免受生育之苦而結紮，愛妻號形象深入民心。不料，日前卻爆出對女員工舔耳、解內衣、從背後環抱等舉動，對於種種指控，宥勝昨日道歉，對曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉：「非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

自認曾被性侵

至少有3人指控宥勝性騷擾，女員工在社交平台爆料，載宥勝回家的時候，對方竟連續兩次抓她胸部。另一名女子則是指控，宥勝進入女同事家中：「跨坐在她身上強吻、舔耳、解開內衣。」另一名受害者爆料，事發後曾傳訊息向宥勝表示自己被嚇到，沒想到對方竟回覆「可是我很需要…總之謝了，以後盡量不再犯。」，附上一個可憐表情符號。另一位受害者透露事發後曾收到宥勝道歉簡訊，表示：「其實我自己也被性侵過。我能懂那種世界空掉，身邊的信任都一夕瓦解的憤怒和恐懼感。真的很對不起，因為我個人的衝動，竟讓你要經歷這樣的事情，真的真的很對不起。」不少網民看到宥勝的「道歉」都大為憤怒，指他既曾受害更不應令其他人成為受害者。

太太被指一直知情

另外，被宥勝性騷擾受害者之一受訪時表示，當年宥勝太太得知丈夫性騷擾一事後，傳短訊向受害人致歉，並坦言自己無視宥勝和另一名女子長達2年多的不倫關係。