台灣metoo｜小紅老師被NONO老婆朱海君閨蜜稍擾　強調：「不可能撤告」

小紅老師：撤告是完全不可能

7月18日，小紅老師疑似被黑道威脅，要求撤告NONO，因此她發布了不自殺聲明，但社群平台也沉寂了12天之久。昨夜她突然發文報平安，還怒道NONO老婆朱海君的閨蜜在她的社交平台鬧事。小紅老師透露近況表示：「我還在，我還好好的，平安。遠離了社群兩星期，埋進了性侵電影和電視劇裡，剖析了不同人物角色對同一件事的看法，那心情浮動還有對未來的未知與不安，如何從零開始準備到最後的勝訴。」然而這段期間，NONO老婆朱海君的閨蜜經常在她的版面大肆怒罵，小紅老師直言：「如果您是為了妳閨蜜感到不值抱不平，應該不是來我版面撒野吧！怎麼不去問問當事人？質問加害者？應該去他的粉專下面留言才對。」

小紅老師坦言：「最近有人傳訊息恐嚇叫我撤告。我從害怕到懷疑，是否真的有人指派來？不管是誰，『撤告』兩個字是完全不可能也辦不到！最難的是當初開口的那一刻，我ㄧ步步往前，還在勇敢的路上，但我們不會停止。」小紅老師也在文末向NONO喊話：「您的牢房已完工歡迎入住」

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